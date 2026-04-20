7 yıllık yepyeni bir döngüye hazır mısınız? Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişinde hangi burç nasıl etkilenecek?
Astroloji dünyasında yüzyılın en önemli olaylarından biri kapıda...26 Nisan 2026 itibarıyla Uranüs, yaklaşık 7 yıl sürecek olan Boğa yolculuğunu tamamlayıp İkizler burcuna ilk adımını atıyor. Peki, bu 7 yıllık döngüden hangi burç nasıl etkilenecek?
Uranüs İkizler burcuna geçtiğinde dünya artık eskisi gibi dönmeyecek. İletişim, ulaşım, eğitim ve teknoloji alanında "imkansız" dediğimiz ne varsa hayatımızın rutini haline gelecek. Bilginin hızı ışık hızına ulaşırken, bireysel fikirlerin kolektif gücü dünyayı yeniden şekillendirecek...
Uranüs İkizler Geçişi Hangi Burcu Nasıl Etkileyecek?
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim diliniz tamamen değişiyor. Yepyeni bir eğitim dalına merak salabilir, geleneksel düşünme biçimlerini çöpe atabilirsiniz. Sosyal medyanın parlayan yıldızı olmaya hazır olun!
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
7 yıldır üzerinizde hissettiğiniz o sarsıcı enerji nihayet yerini finansal devrimlere bırakıyor. Kazanç kapılarınız dijitalleşiyor; kripto paralar, teknolojik yatırımlar ve sıra dışı gelir modelleriyle maddi özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Ev sahibi sizsiniz! Uranüs sizin burcunuza geçerek hayatınızı kökten değiştiriyor. Dış görünüşünüzden hayat amacınıza kadar her şey yenilenecek. Kimsenin beklemediği kararlar alabilir, zincirlerinizi kırıp gerçek özgürlüğe kavuşabilirsiniz.
Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)
Sizin için spiritüel bir uyanış dönemi başlıyor. Bilinçaltınızın en gizli köşeleri Uranüs ışığıyla aydınlanacak. Uyku düzeninizden rüyalarınıza kadar her şey değişirken, sezgileriniz size teknolojik ve metafizik kapılar açacak.
Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)
Sosyal çevreniz ve idealleriniz formatlanıyor! Hayatınıza giren insanlar artık çok daha vizyoner ve sıra dışı olacak. Büyük gruplar içinde liderlik yapabilir, topluma fayda sağlayacak devrim niteliğinde projelerde yer alabilirsiniz.
Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)
Kariyer hayatınızda beklenmedik sıçramalar kapıda. Geleneksel mesleklerden sıkılıp teknoloji odaklı veya tamamen bağımsız bir iş modeline geçebilirsiniz. Toplumsal statünüz hiç hayal etmediğiniz bir noktaya taşınacak.
Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)
Dünya görüşünüz ve inançlarınız özgürleşiyor. Uzak diyarlara seyahat etmek, farklı kültürleri dijital dünyada birleştirmek ana gündeminiz olacak. Akademik hayatınızda veya hukuki süreçlerinizde ani ve olumlu şoklara hazır olun.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Maddi ortaklıklar, miraslar ve kriz yönetimi alanında büyük değişimler var. Başkalarından gelen kaynaklar konusunda sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Dönüşümünüz artık fiziksel değil, tamamen zihinsel ve enerjik boyutta olacak.
Yay (22 Kasım - 21 Aralık)
İlişkiler ve ortaklıklar evinizde Uranüs rüzgarları esiyor! Evlilik anlayışınız veya partner seçimleriniz tamamen değişebilir. Çok daha özgürlükçü, zeki ve hareketli ilişkiler ilginizi çekecek. Aniden evlenebilir ya da sürpriz bir ortaklığa imza atabilirsiniz.