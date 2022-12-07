8 Aralık 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Aralık 2022 Perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Aralık Perşembe için günlük burç yorumları...

8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU- 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; yakın çevre, kardeşler, yakın akraba-kuzenlerle ilgili belirsizlikler belirli hale gelebilir. Yazılı ya da sözlü iletişim ağlarında yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir bundan dolayı dikkat etmelisiniz. Ama her şeye rağmen sizin için güzel gelişmeler gerçekleşecektir. Bol bol seyahat edebilir, yeni bir anlaşma yapabilirsiniz. Ticari konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir sadece hayalleriniz çok yüksekte olabilir bu da hayal kırıklığına sebep olabilir.



BOĞA BURCU - 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; maddi kaynaklar, para, harcamalar bu dönemde artabilir. Maddi açıdan kontrol dışı harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle de bağlı olduğunuz dernek, topluluklardan dolayı para kayıpları gerçekleşebilir.

İKİZLER BURCU - 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; dolunay etkisiyle kendinizle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Yeni kararlar alarak hayatınıza yön verebilirsiniz. Kariyer ve iş hayatınızda ise bazı sorunlar, hayal kırıkları gerçekleşebilir, beklediğiniz gerçekleşemeyebilir. Sağlığınıza bu dönemde dikkat etmelisiniz, bulaşıcı hastalıklara açıksınız.







YENGEÇ BURCU - 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; psikolojiniz, sağlığınız, hastaneler bu dönemde hayatınızda gündeminize gelebilir. İçe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk konularında hayal kırıkları gerçekleşebilir.

ASLAN BURCU -8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; sosyal çevre, arkadaşlarınız, dernek ya da topluluklarda önceden yapmak istediğiniz ama neticelenmemiş konularda kararlar alabilirsiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak. Yalnızca arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Dolandırılmalara dikkat etmelisiniz.

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BAŞAK BURCU -8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; kariyer ve iş hayatınızda bazı sorunlar, anlaşmazlıklar ve söylentiler içinde kalabilirsiniz. Bundan dolayı tartışma ve anlaşmazlıklar artabilir. Aldanma, kandırılma gibi durumlar gerçekleşebilir.







TERAZİ BURCU -8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalar, ikinci evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Siz bu süreçte olumlu kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Güzel gelişmeler sizinle olacak.

AKREP BURCU -8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ani kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi konularında hayal kırıkları gerçekleşebilir. Borsa da para kaybı yaşanabilir. Harcamalarınıza, ödemelerinize, vergi ve borçlara dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

YAY BURCU - 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; partner, ortaklık, evlilik konularında belirsizlikler belirli hale geliyor. Bu dönemde aile içi ve evinizle ilgili konularda hayal kırıklıkları gerçekleşebilir. Kararlarınızla ilgili olumlu ya da olumsuz fark etmeksizin kalıcı ve uzun vadeli olacaktır.

OĞLAK BURCU - 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, iş hayatınız, sağlık ya da evcil hayvanınızla ilgili bir süreç içinde olabilirsiniz. Ani değişimler gerçekleşebilir. Yakın çevrenizin söylediklerine dikkat etmelisiniz çünkü yanlış haberler aktarılabilir ve yanılabilirsiniz. Kandırılmalara açıksınız. Maddi açıdan ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir, şanslarınızı kaçırmayın.

KOVA BURCU- 8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; aşk, hobi, çocuk, borsa, eğlence, tatil konularında belirsizlikler belirli hale geliyor olacak. Bu dönemde çok para harcaya bilirsiniz. Bundan dolayı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum, dolandırılma yaşayabilirsiniz. Ama bir taraftan da kalıcı uzun vadeli güzel gelişmelere adım atabilirsiniz.

BALIK BURCU -8 ARALIK 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; ev ve ailenizle ilgili belirsizlikler belirli hale geliyor. Ev değişikliği, aile içinde tartışma ve anlaşmazlıklarla ilgili bir sürece girebilirsiniz. Bu dönemde ev değişikliği kararı almanızı önermiyorum çünkü sorunlar içinde kalabilirsiniz. Hayal kırıklıklarına dikkat etmelisiniz.

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