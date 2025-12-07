8 Aralık 2025 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

Bugünün astrolojisi güçlü duygular ve çabuk parlayan sinirlerle şekilleniyor. Her burcun kaçınması gereken konular ve günü nasıl daha huzurlu geçirebileceği burada. 8 Aralık 2025 Pazartesi günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 8 Aralık 2025 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün zihinsel huzurunuzu korumak istiyorsanız siyaset, din, ırk gibi tartışmalı konulardan uzak durun. Herkes tartışacak bir şey arıyor gibi olabilir. İnsanlar kendi içsel güvensizliklerinden dolayı fazla tepkili olabilir. Tartışmalara girmeyin.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta, ortak mal varlığı veya para konularında hassas konuşmalarla başlıyor. Bir arkadaş ya da bir grup ile bir konuyu netleştirmeye çalıştığınızda karşı tarafın tepkisi sert olabilir. Sizden yaşça büyük biri suçlayıcı davranabilir.



İKİZLER BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiler, ebeveynler veya otorite figürlerinden izin ya da onay istemek için doğru bir gün değil. Muhtemel yanıt: “Şu an olmaz!” olacaktır. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle iletişim ise daha akıcı olabilir.

YENGEÇ BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş arkadaşları, sağlık çalışanları veya evcil hayvanınızla ilgilenen kişilerle zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bugün iş birliği beklemeyin. Bunu bilerek hareket edin ve zorlamayın.

ASLAN BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün burcunuzda olduğu için duygularınız daha güçlü. Çocuklarınızla veya romantik partnerinizle konuşmak zor olabilir. Hatta söyledikleri, kendi gizli korkularınızı tetikleyebilir.

BAŞAK BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerleriniz, yakın arkadaşlarınız veya aile bireylerinizle ilişkiler zorlu. İnsanlar gergin, tahammülsüz ve sıkışmış hissediyor.

TERAZİ BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşler, akrabalar ve günlük iletişimlerde agresif davranmayın; sonra pişman olabilirsiniz. Yürürken, koşarken ve özellikle araç kullanırken sabırlı olun.

Bugün insanlardan beklenmedik çıkışlar duyabilirsiniz.

AKREP BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün çocuklara, romantik partnerlere ve sosyal ortamlara karşı sabırlı olun. Herkesin zorlandığı bir gün. Para ve sahip olduğunuz eşyalarla ilgili tartışmalar yaşanabilir; sakince yaklaşın.

YAY BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Mars burcunuzda, ancak bugün Satürn ile sert bir açı yapıyor. Özellikle aile içinde, özellikle de yaşça büyük kişilerle gerginlik olabilir. Neyse ki Güneş ve Venüs burcunuzda; bu da sizi daha neşeli ve sevecen kılıyor. Tartışmaların üzerine çıkabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gözünüzü açık tutun. Bugün gizli düşmanlıklar veya çıkarınıza olmayan davranışlar olabilir. İçgüdülerinize güvenin; bir terslik hissediyorsanız muhtemelen doğrudur.



KOVA BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlar, topluluklar veya derneklerle olan ilişkilerinizde agresif davranmayın. Pişman olabilirsiniz.

Bugünün enerjisi insanlar üzerinde sert etkiler bırakabilir; kimileri kırıcı sözler söyleyebilir.

BALIK BURCU - 8 ARALIK 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU