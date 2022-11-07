8 Kasım 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Kasım 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Kasım Salı için günlük burç yorumları...

8 Kasım 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; para, kazançlarla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bazı kazanç kaynakları sonlanırken, yerine yenisi gelecek. İş hayatınızda, maddi kazançlarınız da ani beklenmedik değişimlere hazır olun. Ayrıca krizsel bir zamanda olduğumuz için harcamalarınıza yine de dikkat etmelisiniz.



BOĞA BURCU - 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; evlilik, ortaklık, ilişki ve mahkemelerle ilgili belirsiz süreçler belirli hale geliyor. Ani değişimler gerçekleşebilir. Özellikle de kariyer ve iş hayatınızda otoriteyle sorunlar, anlaşmazlıklar, sözleşmelerin iptali olabilir ama yerine yenisi de gelecektir. Bu süreçte ayrıca fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Kendinize yatırım yapabilir, kişisel gelişime yönelebilirsiniz. Boyun-boğaz bölgesi rahatsızlıklarına ise dikkat etmelisiniz.







İKİZLER BURCU - 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; hastane ve sağlık konuları gündeme gelebilir. Psikolojik olarak zayıf düşebilirsiniz. Bu dönemde hem mental sağlığınıza hem de fiziksel rahatsızlıklarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Gizli düşmanlar, çalışma arkadaşlarınızla sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında sorunlar gerçekleşebilir. İş hayatınız ise sizin çıkış alanınız, işinize yönelmenizi tavsiye ediyorum. Kendinizi kariyerinizde ve işinizde geliştirmek için bu süreçler fırsattır.

YENGEÇ BURCU - 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; sosyal çevrenizde ani değişimler, yeni topluluklara dahil olma gündeminize gelebilir. Bu dönemde güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Aşk, hobi, çocuklarla ilgili de belirsiz konular belirli hale gelecektir. Dikkat edilmesi gereken konu ise sağlık ve harcamalarınız. Borç ve vergiler gündeminize gelebilir. Maddi açıdan destek gelmeyebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında ise şans sizinle olacak.







ASLAN BURCU -8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; kariyer ve iş hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir. Ev değişikliği gündeminize gelebilir. Ortaklarla anlaşmazlıklara dikkat etmelisiniz. Mahkeme süreçlerinde talihsizlikler yaşanabilir. Kalp rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz. Evlilik ya da ilişkinizde ya tamam ya devam kararı alabilirsiniz. Değişimlerden sonra iyi ki olmuş diyeceğiniz gelişmeler yaşayacaksınız.

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BAŞAK BURCU -8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; yurt dışı, yabancılarla bağlantılar, hukuk, eğitim, seyahatlerde yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Bu dönemde şanslısınız. Sorun ise sağlığınız ve yanınızda çalışanlar olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yakın çevre ve kardeşlerin de desteği sizinle olacak. Aşk hayatınızda da güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ortaklık ve ilişkiler bu süreçte sizin şanslı olduğunuz konular.







TERAZİ BURCU -8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; borç, kredi, vergi, ödemeler, ortağın ya da eşin parası, miras konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi ya da borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Çalışma hayatınız ise bu dönemde sizin şanslı olduğunuz alan olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde gecikmeler ve iletişimde sorunlar gerçekleşebilir ama siz sorunların üstesinden geleceksiniz.

AKREP BURCU -8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularında ani bitiş ya da başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Sizi koruyacak konu ise çocuklar, hobileriniz, borsa olacak. Sahneye çıkmalı ve affeden taraf siz olmalısınız. Akrebin en büyük sınavı affedememek ve kin tutmaktır ama aslında en çok kendine yapar. Çünkü bu kin ve nefret bedende kistlere, tümörlere dönüşürler. Hasta eder. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmelisiniz, ani ortaya çıkabilecek rahatsızlıklarınız olabilir. Son olarak ev ve aile konularında değişiklikler meydana gelebilir.

YAY BURCU - 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; sağlık, çalışma hayatında yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız gündeminize gelebilir. Ayrıca psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Açık düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz ve partnerle de anlaşmazlıklar yaşanabilir. İletişim sorunları sizin bu dönemde ki ana sorununuz olabilir. Seyahat ve eğitimlerde aksamalar meydana gelebilir. Boyun, boğaz bölgesi rahatsızlıklarına dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU - 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; aşk, çocuk, hobi konularında ani beklenmedik değişimler ve kararlar alabilirsiniz. Oğlaklar ani aşk gündeminizde ve bu ilişki uzun süreli olabilir. Ama maddi kaynaklarınız ve para konusunda para çıkışı gerçekleşebilir. Para çıkışı açıkçası gerçekleşeceği için bunu yatırıma yönlendirebilirsiniz. Sizin korunduğunuz alan ise yakın çevre ve kardeşler olacak. Onlarla iletişime geçmek, beraber seyahat etmek size çok iyi gelecektir. Eğitim almak, manevi konulara yönelmek de sizi şifalandıracaktır. Bu dönemde çok çalışabilirsiniz. Çalışma hayatınızda yanınızda çalışanlarla anlaşmazlıklar gerçekleşebilir ama oğlağın soğukkanlılığı ile işlerinizi çözebilirsiniz. Kollar, omuzlar, eller, nefes rahatsızlıkları yaşanabilir. Spor yapmak ve düzenli hayat size iyi gelecektir.

KOVA BURCU- 8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; aile, ev, kökler yani atalarınızla ilgili konular bu dönemde karşınıza çıkacaktır. Ev ve ailenizde radikal değişiklikler yapabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Güçlü olmanız gereken bir süreçtesiniz. Ayrıca yanlış yargı yapabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, eğlence konularında ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sahneye çıkabilir ve kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Korunduğunuz alan ise kazançlarınız. Maddi kazançlarınız bu süreçte artıyor.

BALIK BURCU -8 KASIM 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; yakın çevre, kardeşler, eğitim ve seyahatlerde sorunlar gerçekleşebilir. Psikolojik süreçlerden geçebilirsiniz, eskiden olan ama aslında şuan olmayan konularla ilgili korkularınız sizi zorlayabilir. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aile ve evinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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