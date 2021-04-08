Aşk, kariyer, sağlık... Burcunuz bugün neler söylüyor?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 8 Nisan perşembe günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 8 Nisan 2021 perşembe günü için günlük burç yorumları:



8 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Genel: Mars, Neptün

KOÇ BURCU - 8 NİSAN 2021

Bugünlerde sağlık alanında özellikle daha dikkatli olmanızı gerektiren enerjiler var. Modunuz biraz daha düşük olabilir, canınız pek bir şey yapmak istemeyebilir. Her söze inanmayın.

BOĞA BURCU - 8 NİSAN 2021

Finansal koşullarınızda karmaşa yaratabilecek durumlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek. Dostlarınız ile para konularında çok yüzgöz olmamakta fayda var. Hedeflerinizi belirlemekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 8 NİSAN 2021

Kendiniz için doğru yolu, rotayı çizmekte, ilişkilerde doğru kişinin kim olduğunu belirlemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Mesleki anlamda adımlar atarken dikkatli olmak iyi olacak.

YENGEÇ BURCU - 8 NİSAN 2021

Sağlık alanında biraz daha endişeli olduğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Veya hayatınızda bazı şeyleri kontrol edemiyormuşsunuz gibi hissetmeniz çok doğal. Birkaç gün sabırla beklemekte fayda var. Gün boyunca hayallerinize odaklanmak isteyeceksiniz.

ASLAN BURCU - 8 NİSAN 2021

Ortak finansal kaynaklar, ödemeler, hayat planınız daha yoğun bir şekilde gündeminizde olacak. Yakınlarınız için endişelenebilirsiniz. Sosyal çevrenizde kime ne kadar güveneceğinizi kestirmekte zorlanabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 8 NİSAN 2021

Kariyer ve ilişkiler söz konusu olduğunda kime, ne kadar, nasıl güvenmeli çok emin olamayabilirsiniz. Biraz daha eliniz kolunuz bağlı gibi hissettiğiniz günlerden geçiyorsunuz. Sakin ve gözlemci kalmak işinize yarayacak.

TERAZİ BURCU - 8 NİSAN 2021

Hayalleriniz, eğitim, seyahat, basın yayın, girişimcilik gibi konular söz konusu olduğunda enerjiniz yüksek ama hangisine nasıl bir adım atmak lazım emin olamayabilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda sağlık koşullarınıza dikkat etmekte fayda var.

AKREP BURCU - 8 NİSAN 2021

Finansal kaynaklarınızı pek de doğru yönetemediğiniz günlerden geçiyor olabilirsiniz. Bazılarınız keyfi konular veya çocukları için bolca harcama yapıyor olabilir. Spekülatif yatırımlarda yanılma ihtimaliniz yüksek. Bugün romantik ilişkiler, yaratıcılık, çocuklar gibi konular gündeme gelecek.

YAY BURCU - 8 NİSAN 2021

İlişkilerde kalbiniz kimden yana veya içinde olduğunuz ilişkide her şey açık ve dürüstçe ilerliyor mu emin olamıyor olabilirsiniz. Biraz daha gözlemci kalmak iyi olacak. Aile ve eve dair bazı fedakarlıklar gündeme gelebilir, merhametiniz yüksek olacak.

OĞLAK BURCU - 8 NİSAN 2021

İş ortamında peşinden koşacağınız çokça proje ve konu olmasına rağmen bazı anlarda eliniz kolunuz bağlı gibi hissedebilirsiniz. Kendi üzerinize yüklenmeyin, sağlığınıza özen gösterin. Düşüncelerinizde netleşemediğiniz durumlarda kendinizi zorlamayın. Sözleşme ve imzalar için pek uygun değil.

KOVA BURCU - 8 NİSAN 2021

İlişkiler ve flörtler söz konusu olduğunda aklınız karışık olabilir. Sizi mutlu eden, size iyi gelenin peşinden gitmek istiyor olabilirsiniz. Çocuklar ve finansal koşullarla ilgili fedakarlıklar gündeme gelecek gibi duruyor. Bugün parasal koşullar önemli olacak.

BALIK BURCU - 8 NİSAN 2021

Bugünlerde kendinize bir yön çizmek pek kolay olmayabilir. Biraz daha akışta kalmak ve yaratıcılığınızı beslemek iyi gelecek. Sağlıkla ilgili daha temkinli olmanız gereken günlerdesiniz. Aile içinde gündem olacak bazı konularda sizin de aktif olmanız gerekecek.

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