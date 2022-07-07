8 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 8 Temmuz 2022 Cuma günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 8 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 8 Temmuz Cuma için günlük burç yorumları...



8 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ve içinizde sanki bir hüzün varmış gibi gelebilir. Ayrıca maddi kaynaklarınızla ilgili harcamalarınız artabilir ve para çıkışı sizi zorlayabilir. Ailenizle ya da evinizle ilgili ise maddi konularda anlaşmalar yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ilişki ya da ortaklık konularına yönelebilirsiniz ama duygusal olarak kendinizi güvende hissedemeyebilirsiniz. Ayrıca partner ya da ortakla tartışmalar yaşayabilirsiniz ama sonunda fikir olarak anlaşma sağlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün çalışma hayatınızda, gündelik uğraşlarla ilgili aksilikler kendini gösterebilir. Gizli erkek düşmanların baskısına maruz kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek yeni kararlar alabilirsiniz. Psikolojik olarak gergin olabilirsiniz ve bu fiziksel rahatsızlıklar olarak kendini gösterebilir.

YENGEÇ BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, çocuk, hobi ya da tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz ama duygusal olarak zorlanabilirsiniz ve gerginlikler yaşanabilir. Yine de empatik tavırlarınızla anlaşma sağlanabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün aile ve evinizle ilgilenebilirsiniz ama kariyer ve iş hayatınızdaki sorunlar sizi duygusal olarak zorlayabilir.

BAŞAK BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim konularıyla ilgilenebilir, sezgisel zekanızla konuları irdeleyebilirsiniz. Seyahatler de sorunlar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. İletişimde fikirsel sorunlar yaşanabilir. Sosyal çevrenizle ise güzel gelişmeler kendini gösterebilir ve sosyal çevrenizle ortak hareket edebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi konulara yönelebilirsiniz ama para çıkışları gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızdaki yeni anlaşma ya da fikirlerle ise maddi açıdan size fırsatlar gelebilir. Bugün iletişimle maddi kaynaklarınızı geliştirebilirsiniz.







AKREP BURCU -8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün kendinizi iyi hissedebilirsiniz ve duygusal olarak kendinizi ortaya koyabilirsiniz. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebilirsiniz. Ayrıca hukuk, eğitim, seyahat ya da yurt dışı konularında duygusal olarak sizi tatmin edecek kararlar alabilirsiniz. Partner ya da ortakla, yakın arkadaşla gerginlikler yaşanabilir.







YAY BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün duygusal olarak içe çekilebilir, psikolojik olarak huzursuz hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ya da gündelik hayatta tartışmalar gerçekleşebilir. Maddi açıdan ise yeni kararlar alarak maddi konuda fırsatlar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ama aşk, çocuk ya da hobi konularında problem ve tartışmalar kendini gösterebilir. Borsa da sorunlar yaşanabilir. Partner ya da ortakla ise yeni kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU -8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınıza yöneliyorsunuz. Aile ve kariyer hayatınızı etkileyen bazı tartışmalar ve duygusal gerginlikler yaşanabilir. Çalışma arkadaşlarınızla ise anlaşma sağlayabileceksiniz.

BALIK BURCU -8 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk ya da hobilerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz bu kararlar seyahat, yurt dışı, eğitim ya da hukuk alanında olabilir. Trafik ve yolculuklar ani sorunlar kendini gösterebilir.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...