9 Ağustos 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Ağustos 2022 Salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Ağustos Salı için günlük burç yorumları...

9 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün iş hayatınıza odaklanabilirsiniz ama duygularınızı gösterirken durumları çok abartabilirsiniz. Ama doğru kararlar alabilirsiniz. Ama kariyer hayatınızdaki güç sahiplerinin manipülasyonuna maruz kalabilirsiniz bu da aile hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca ilişkinizde zorlanabilirsiniz.







BOĞA BURCU - 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca aşk, çocuk, hobi gibi konularda eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Yakın çevrenizde ise sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde iletişimde problemlere dikkat.

İKİZLER BURCU - 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün maddi kaynaklar, borçlar, ödemeler yani finansal konularla ilgili kararlar alabilirsiniz ve bu durum ailenizi olumlu etkileyebilir ama çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde maddi konulardan dolayı sorunlar yaşanabilir.

YENGEÇ BURCU -9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün partner ya da ortakla uzlaşabilir, ortak kararlar alabilirsiniz ama kariyer hayatınızda durumları abartabilirsiniz. Ayrıca ilişki, ortaklık ya da açık düşmanların manipülasyonuna ya da baskısına maruz kalabilirsiniz.







ASLAN BURCU - 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk konularında fazla mükemmeliyetçi yaklaşımınızdan dolayı fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı olumlu etkileyecek kararlar da alabilirsiniz. Ama psikolojik olarak ya da sağlık olarak kendinizi bugün iyi hissedemeyebilirsiniz. Ayrıca gizli bir aşk ilişkiniz var ise sorunlar yaşanabilir.

BAŞAK BURCU - 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; bugün aşk, hobi, tatil, çocuk konularında güzel kararlar alabilirsiniz ama çok para harcayabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizde bazı sorunlar kendini gösterebilir. Sert bir tutum sergileyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU -9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün aile ve ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz ve bazı sorunlar gerçekleşebilir ama yine de güzel kararlar da alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda ise manipülasyona uğrayabilirsiniz. İlişkinizde kariyerden dolayı sorunlar kendini gösterebilir.

AKREP BURCU -9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün yakın çevre, kardeşler, yakın akrabalar, eğitim konularıyla ilgilenebilir ve bu konularda sosyal çevrenizden de desteklenebilirsiniz. Kısa seyahat yapabilirsiniz. Yalnız sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Seyahatlerde sorunlara karşı dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca yurt dışı, hukuk, yüksek eğitim konularında sorunlar yaşanabilir. Partnerle ortak hareket etmekte zorlanabilirsiniz.







YAY BURCU - 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili güzel kararlar alabilirsiniz ama harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

OĞLAK BURCU - 9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün kendinizi güzel ifade edebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, hukuk ya da seyahat konularında güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aile içinde durumları abartabilirsiniz ve aile huzurunuz kaçabilir. Partner ya da ortak üzerinde ise baskı uygulayabilirsiniz.

KOVA BURCU -9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün içe çekilebilir yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ayrıca gündelik hayatta bazı sorunlar yaşanabilir. Sağlık problemlerinden ya da gündelik hayattaki işlerinizden dolayı partnerle sorunlar yaşanabilir. Ayrıca iletişimde bugün durumları çok abartabilirsiniz.

BALIK BURCU -9 Ağustos 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla ve partnerle beraber güzel kararlar alabilirsiniz. Ama aşk konusunda sosyal çevrenizin baskı ve manipülasyonuna uğrayabilirsiniz ve bu durum ilişkinizi zorlayabilir.

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