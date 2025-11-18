9 Kasım-29 Kasım Merkür Retrosu: Ex geri döner ama ex’ten genellikle 'next' olmaz
Bu yılın son Merkür retrosu, 9 Kasım’da Yay burcunda başlıyor, 19 Kasım itibarıyla Akrep burcuna geri dönüyor ve 29 Kasım’da sona eriyor... Astrolog Dilara Yıldızhan, Elele okuyucuları için 9 Kasım -29 Kasım Merkür Retro'sunu yazdı.
Aybüke Sengir
Retro döneminin iki farklı burçta gerçekleşmesi, bu süreçte deneyimleyeceğimiz temaların da iki aşamalı olacağına işaret ediyor. Astrolog Dilara Yıldızhan retro dönemini elele okurları için kaleme aldı.
9–19 KASIM: YAY BURCUNDA RETRO DÖNEMİ
Merkür’ün Yay burcundaki gerilemesi; yurt dışı bağlantıları, akademik süreçler, üniversiteler, eğitim projeleri, yayıncılık ve hukuk alanları üzerinde belirgin etkiler yaratabilir.
Bu tarihler arasında:
Seyahatlerde gecikmeler ve plan değişiklikleri
Resmî başvurularda, vize–pasaport işlemlerinde aksaklıklar
Eğitim ve akademik konularda belirsizlikler
Yazışmalarda ve bilgi akışında karışıklıklar
Zihinsel dağınıklık, konsantrasyon düşüklüğü
gündeme gelebilir. Yay burcunun hızlı, geniş perspektifli ama zaman zaman dağınık enerjisi, Merkür’ün gerilemesiyle birleştiğinde dikkat dağınıklığını artırabilir.
19–29 KASIM: AKREP BURCUNDA RETRO DÖNEMİ
Merkür 19 Kasım’da Akrep burcuna geri döndüğünde enerjinin odak noktası tamamen değişir. Bu dönem, daha çok finansal konular, krediler, borçlar, ortaklı gelirler, sigorta–vergi işleri ve başkalarının kaynakları ile ilişkilidir.
Bu süreçte:
Ödemelerde gecikmeler, finansal planların yeniden gözden geçirilmesi
Kredi, miras veya ortaklı paralarla ilgili engeller
Gizli kalmış konuların ortaya çıkması
Maddi konularda şüphe, kuruntu veya güvensizlik duyguları
gündeme gelebilir. Akrep burcu, derinleşmeyi ve yüzleşmeyi temsil ettiği için bu retro dönemi zihinsel anlamda daha yoğun hissettirebilir.
MERKÜR RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ
Merkür gerilemeleri, kolektif düzeyde iletişim kazaları olarak bilinir. Bu dönemlerde:
Teknolojik cihazlarda bozulmalar
Yanlış anlaşılmalar ve iletişim hataları
Seyahatlerde gecikmeler
Önemli sözleşmelerde pürüzler
İletişim trafiğinde tıkanıklık
yaygın olarak görülür.
Retro süreci, yeniden değerlendirme, düzenleme ve tamamlanma enerjisi taşıdığı için; geçmişte başlanmış işlerin sonuçlandırılması, eski projelerin elden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması açısından oldukça uygundur. Ancak yepyeni bir işe, ilişkiye veya imzaya başlamak genellikle tavsiye edilmez.
İLİŞKİLER VE GEÇMİŞ AŞKLAR
Merkür retrosu ilişkilerde eski defterleri açmasıyla bilinir. Bu dönemde geçmiş ilişkilerden haber alınabilir, yarım kalmış konuşmalar tekrar gündeme gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki:
Ex geri döner, ama ex’ten genellikle “next” olmaz.
Bu geri dönüşler çoğunlukla bir kapanış, yüzleşme veya tamamlanma enerjisinin parçasıdır.
