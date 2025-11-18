9 Kasım-29 Kasım Merkür Retrosu: Ex geri döner ama ex’ten genellikle 'next' olmaz

Retro döneminin iki farklı burçta gerçekleşmesi, bu süreçte deneyimleyeceğimiz temaların da iki aşamalı olacağına işaret ediyor. Astrolog Dilara Yıldızhan retro dönemini elele okurları için kaleme aldı.

9–19 KASIM: YAY BURCUNDA RETRO DÖNEMİ

Merkür’ün Yay burcundaki gerilemesi; yurt dışı bağlantıları, akademik süreçler, üniversiteler, eğitim projeleri, yayıncılık ve hukuk alanları üzerinde belirgin etkiler yaratabilir.

Bu tarihler arasında:

Seyahatlerde gecikmeler ve plan değişiklikleri

Resmî başvurularda, vize–pasaport işlemlerinde aksaklıklar

Eğitim ve akademik konularda belirsizlikler

Yazışmalarda ve bilgi akışında karışıklıklar

Zihinsel dağınıklık, konsantrasyon düşüklüğü

gündeme gelebilir. Yay burcunun hızlı, geniş perspektifli ama zaman zaman dağınık enerjisi, Merkür’ün gerilemesiyle birleştiğinde dikkat dağınıklığını artırabilir.

19–29 KASIM: AKREP BURCUNDA RETRO DÖNEMİ

Merkür 19 Kasım’da Akrep burcuna geri döndüğünde enerjinin odak noktası tamamen değişir. Bu dönem, daha çok finansal konular, krediler, borçlar, ortaklı gelirler, sigorta–vergi işleri ve başkalarının kaynakları ile ilişkilidir.

Bu süreçte:

Ödemelerde gecikmeler, finansal planların yeniden gözden geçirilmesi

Kredi, miras veya ortaklı paralarla ilgili engeller

Gizli kalmış konuların ortaya çıkması

Maddi konularda şüphe, kuruntu veya güvensizlik duyguları

gündeme gelebilir. Akrep burcu, derinleşmeyi ve yüzleşmeyi temsil ettiği için bu retro dönemi zihinsel anlamda daha yoğun hissettirebilir.

MERKÜR RETROSUNUN GENEL ETKİLERİ

Merkür gerilemeleri, kolektif düzeyde iletişim kazaları olarak bilinir. Bu dönemlerde:

Teknolojik cihazlarda bozulmalar

Yanlış anlaşılmalar ve iletişim hataları

Seyahatlerde gecikmeler

Önemli sözleşmelerde pürüzler

İletişim trafiğinde tıkanıklık

yaygın olarak görülür.

Retro süreci, yeniden değerlendirme, düzenleme ve tamamlanma enerjisi taşıdığı için; geçmişte başlanmış işlerin sonuçlandırılması, eski projelerin elden geçirilmesi ve eksiklerin tamamlanması açısından oldukça uygundur. Ancak yepyeni bir işe, ilişkiye veya imzaya başlamak genellikle tavsiye edilmez.

İLİŞKİLER VE GEÇMİŞ AŞKLAR

Merkür retrosu ilişkilerde eski defterleri açmasıyla bilinir. Bu dönemde geçmiş ilişkilerden haber alınabilir, yarım kalmış konuşmalar tekrar gündeme gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki:

Ex geri döner, ama ex’ten genellikle “next” olmaz.

Bu geri dönüşler çoğunlukla bir kapanış, yüzleşme veya tamamlanma enerjisinin parçasıdır.

