9 Nisan 2021: Günlük burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 9 Nisan 2021 cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 9 Nisan günlük burç yorumları:



9 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Genel: Merkür, Chiron

KOÇ BURCU - 9 NİSAN 2021

Gün boyunca merhametiniz yüksek olacak. Geçmişi biraz fazlasıyla anabilirsiniz. Bu sefer sizi üzen anları kendi içinizde değiştirme imkanınız olacak. Sözlerinizle şifa da olabilirsiniz, yaralayabilirsiniz de.

BOĞA BURCU - 9 NİSAN 2021

Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınızın kıymetli olduğu bir gün olacak. Gün boyunca geçmişi, olan biteni, sizin hakkınızda söylenenleri düşünebilirsiniz. Kapılıp gitmeyin, kendinizi şifalandırma imkanınız olacak.

İKİZLER BURCU - 9 NİSAN 2021

Kariyerinize odaklandığınız bugünde enerjiniz halen daha biraz dağınık olabilir. Plansız programsız bir şekilde günü değerlendirmek isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizde birilerine sözlerinizle iyi geleceksiniz.

YENGEÇ BURCU - 9 NİSAN 2021

Hayallerinize kapılıp gitmek istediğiniz bugünde halen daha enerjiniz biraz düşük olabilir, sağlıkla ilgili bazı endişeleriniz olabilir. Kariyer alanında sizi neyin tatmin ettiğini daha fazla düşüneceksiniz. Yöneticilerle doğru tonda iletişim kurmak önemli olacak.

ASLAN BURCU - 9 NİSAN 2021

Ödemeler, finansal kaynaklar daha çok gündeme gelebilir. Kendinizi her zamankinden biraz daha dalgın veya endişeli hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenize destek olmak isteyebilirsiniz. Gün boyunca resmi evraklar, eğitimler, hukuk gibi alanlarda pürüzler karşınıza çıkabilir.

BAŞAK BURCU - 9 NİSAN 2021

Partneriniz ve ilişkilerinizin daha önemli olduğu bir gün olacak. Duygusal paylaşımları önemseyeceksiniz. Öte yandan kariyer alanında eforunuzu gerektiren konular var ancak pek motive olamayabilirsiniz. Bazı korku ve endişelerinizin daha çabuk tetiklenmesi, zihninize düşüncelerin üşüşmesi normal. Kendinize gözlemci kalın.

TERAZİ BURCU - 9 NİSAN 2021

Gün boyunca halletmeniz gereken onlarca iş arasında biraz dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Gelecek planlarınız , yapılması gereken resmi işler olmasına rağmen aklınızı toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlişkiler, geçmiş ve anılarınız fazlasıyla zihninizi yoracak. Partnerinizle doğru iletişim kurmayı önemseyeceksiniz, geçmişte yapılan bazı hataları düzeltmek isteyebilirsiniz.

AKREP BURCU - 9 NİSAN 2021

Bugünü kendinize ve sizi mutlu eden şeylere ayırmak isteyebilirsiniz. Kiminizde romantik hisler yoğun olacak, yaratıcılığınız ön plana çıkacak, çocuklarınız varsa beraber zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bir yandan işleriniz ve finansal koşullarla ilgili bazı konular sizi karmaşık tutabilir. İş ortamında doğru iletişimi kurmak önemli olacak. Sağlıkla ilgili şifa dolu haberler alabilirsiniz.

YAY BURCU - 9 NİSAN 2021

Gün boyunca evde olmak, miskinlik yapmak isteyeceksiniz. Ortaklıklar, beraber yapılacak işler, partnerlik önemli olacak. Doğru seçimi yapmakta zorlanabilirsiniz. İlişkiler ve çocuklar hanesinde geçmişi fazlasıyla anabilir, bazı zorlu anıları düşünebilirsiniz. Bu sefer doğru iletişim ile toparlamak istedikleriniz olacak.

OĞLAK BURCU - 9 NİSAN 2021

Yakınlarınız, beraberce geçirilen zamanlar, yapılan konuşmalar sizin için her zamankinden kıymetli olacak. İş ortamında sizden beklenen onlarca proje, görev olmasına rağmen aklınızı biraz dağınık ve karışık hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz düşük olabilir. Sağlık konusunda ekstra dikkatli olun. Ev ve yuvaya dair geçmiş anıları düşünüp, hatıralarınızı temize çekebilirsiniz. Aile içi güzel iletişim kurmak için destekleniyorsunuz.

KOVA BURCU - 9 NİSAN 2021

Finansal koşullarınıza odaklanacağınız, işlerinizi tamamlamak istediğiniz bir gün olacak. İlişkilerle ilgili olarak akıl karışıklıklarınız olabilir. Harekete geçmek isteyip cesaret edemediğiniz veya elinizi kolunuzu bağlı hissettiğiniz koşullar olabilir. Çocuklarınız varsa onlar için de bu endişe geçerli olacaktır. Spekülatif yatırımlarda riskler almak için pek uygun bir gün değil. Öte yandan sözleriniz ile ilişkilerinizi güzelleştirme, geçmişi affedip yeni günler inşa etme şansınız olacak.

BALIK BURCU - 9 NİSAN 2021

Kendinize, ilişkilerinize, gelecek planlarınıza odaklanmak istediğiniz bir gün olacak. Biraz daha akışta kalmak, sakince zamanınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ev ve yuva içinde çeşitli düzenlemeler için el atmak isteyebilir, yine de hareketsiz kalabilirsiniz. Dinlenmekte fayda var. Finansal koşullarınızla ilgili kendinizi yorup üzdüğünüz konulara karşı yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz.

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