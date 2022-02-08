9 Şubat 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar..

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü hangi burcu neler bekliyor? Psikolojik Astroloji Danışmanı Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Şubat günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Şubat Salı için günlük burç yorumları...

9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU- 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eğitim konularıyla ilgili bir gündeminiz varsa karar verip başlangıç yapabilirsiniz. Bu alanda görüşme yapacağınız kişiler olabilir. Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizle de iletişim halinde olabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünden itibaren birkaç gün parasal konular odak noktanızda olacak. Kazancınızı arttırma ya da yatırım yapma yönünde yeni fikirler bulabilir, kararlar alabilirsiniz. İmza atmak için de uygun bir gün.

İKİZLER BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor ve yöneticiniz Merkür’den de destek alıyorsunuz. Hedeflerinizle ilgili olarak karar verip harekete geçmek için çok uygun bir dönem. Enerjiniz yükseliyor.

YENGEÇ BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Biraz kendinizle kalmak, düşüncelere dalmak, kitap okumak ya da yazı yazmak için çok uygun bir gündesiniz. Modunuz çok düşük olmasa da yalnız vakit geçirmek size çok iyi gelebilir.

ASLAN BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyalleşme açısından hareketli bir gün. İşinizle ilgili etkinliklere ya da davetlere katılabilirsiniz. Çalışmıyorsanız arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, bol bol sohbet edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yoğun bir iş gündeminiz ve telefon trafiğiniz olabilir. Görüşmeler, toplantılar, iş anlaşmaları ya da sözleşmelere imza atmak için uygun bir gündesiniz. Yöneticiniz Merkür de sizi destekliyor.

TERAZİ BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler, eğitim ya da ticaret konularıyla ilgili görüşmeler yapabilir, kararlar alabilir ya da sözleşmelere imza atabilirsiniz. Seyahat planları yapmak ya da seyahate çıkmak için de uygun bir dönem.

AKREP BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, yatırımlar, borç ve ödemeler gibi konularla ilgili kararlar alabilir, imza atabilirsiniz. Karşılaştığınız krizleri kararlılıkla yönetebilirsiniz. Yöneticiniz Plüton sizi destekliyor.

YAY BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili bir karar alabileceğiniz bir gün. Gökyüzünde pozitif etkiler var. İlişkiyi ileriye taşıyacak adımlar atabilir ya da konuşmalar yapabilirsiniz. İlişkiniz yoksa sürpriz bir tanışma mümkün.

OĞLAK BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evde ya da ofiste rutin işleriniz ve görevlerinizle ilgilenebilirsiniz. Günlük yaşamınızı yeniden organize etme yönünde kararlar alabilir, kendinize daha rahat edeceğiniz yeni bir düzen oluşturabilirsiniz.

KOVA BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte sosyalleşebilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz. Son zamanlarda sorunlar yaşadıysanız bugün yapacağınız konuşmalarla hepsi çözülebilir. İlişkiniz yoksa sürpriz bir tanışma mümkün.

BALIK BURCU - 9 Şubat 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün evinizle ilgilenmekten keyif alabilirsiniz. Aile üyeleriyle iletişim halinde olabilirsiniz. Ev alım-satım ya da kiralamayla ilgili bir süreçteyseniz karar vermek ve imza atmak için uygun bir dönem.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

2022'NİN EN ŞANSLI BURÇLARI İÇİN VİDEOYA BAKABİLİRSİNİZ

İLGİLİ İÇERİKLER