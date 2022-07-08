9 Temmuz 2022 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar... Dilara Yıldızhan yorumladı

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 9 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 9 Temmuz Cumartesi için günlük burç yorumları...



9 TEMMUZ 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; bugün maddi konularda ani harcamalar gerçekleşebilir. Ayrıca aile içinde tartışmalar yaşanabilir ve olayları büyütebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; bugün ilişki, ortaklık ya da yakın arkadaşlarınızla ani duygusal sorunlar yaşanabilir. Kardeşler, eğitim, yakın çevrenizle iletişimde sorunlar yaşanabilir ve durumlar büyütebilir.

İKİZLER BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; bugün gündelik işler ya da çalışma hayatınızda ani problemler kendini gösterebilir. Siz ani psikolojik iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz bu da fiziksel rahatsızlık olarak kendini gösterebilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir.

YENGEÇ BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; bugün aşk, ilişki, çocuk ya da hobinizle ilgili ani olaylar gündeminize gelebilir. Kariyer ve iş hayatınızda ise duygusal olarak kendinizi ifade ederken durumları büyütebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün ev ya da aileniz etkileyen ani durumlar içinde kalınabilir. Yurt dışı, seyahat ya da eğim konusunda ise iletişimde özellikle durumları büyütebilirsiniz ve şanslarınızı kaçırabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; bugün yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da seyahatler de ani durumlar gerçekleşebilir. Ani seyahat kararı alabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı ise harcamalarınızı abartabilirsiniz. Çünkü iletişimde sözleriniz biraz olması gerekenden fazlasını vadedebilir.

TERAZİ BURCU -9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUM

Sevgili Terazi; bugün maddi kaynaklarınızla ilgili ani iniş çıkışlar yaşanabilir. Harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Beklenmedik rahatsızlıklar kendini gösterebilir. Kariyer ve iş hayatınızda ise iletişimde durumları büyütebilirsiniz ve bundan dolay şanslarınızı kaçırabilirsiniz.







AKREP BURCU -9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; bugün partner ya da ortakla duygusal olarak ani çıkış yaşamanız muhtemel. Sakin kalmaya çalışın sevgili akrepler durumları büyütmeyin.







YAY BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; bugün duygusal olarak içe çekilebilirsiniz ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Psikolojik olarak tepkileriniz inişli çıkışlı olabilir. Bu da sağlık problemlerine sebep olabilir. Çalışma hayatınızda ani gelişmeler yaşanabilir. Aşk, çocuk, eğlence, borsa ya da hobilerinden dolayı çok para harcayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU - 9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; bugün sosyalleşebilirsiniz ama ani duygusal tepkiler verebilirsiniz. Çünkü ani sorunlar gündeminize gelebilir. Partner ya da ortakla iletişimde durumları çok büyütebilirsiniz.

KOVA BURCU -9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; bugün kariyer ve iş hayatınızda duygusal olarak sizi şok edecek gelişmeler gerçekleşebilir. Gündelik hayatta ise duygularınızı ifade ederken durumları çok büyütebilirsiniz. Yakın çevre ve arkadaşlarınızla ilgili korunuyorsunuz.

BALIK BURCU -9 Temmuz 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; bugün yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili ani gelişmeler ve sorunlar kendini gösterebilir ama siz bunların üstesinden gelebileceksiniz. Çocuk, hobi, aşk, eğlenceden dolayı ise durumları abartabilir ve fazla para harcayabilirsiniz.

Astrolog Dilara Yıldızhan'ı takip etmek için: instagram.com/astrologdilarayldzhn/

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