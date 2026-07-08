9 Temmuz 2026 burç yorumları: Hangi burcu neler bekliyor?

9 Temmuz 2026 Perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? İşte 9 Temmuz 2026 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün finansal konular, ortaklaşa kazançlar, krediler veya ödemeler alanı mercek altında. Merkür retrosu geçmiş bir borcu ya da alacağı rasyonel bir şekilde önünüze getirebilir. Yatırım kararlarında acele etmeden, maskesiz bir durum değerlendirmesi yapmak dertten tasadan uzak kalmanızı sağlayacaktır.

Koç burcu kadını özellikleri

Koç burcu erkeği özellikleri

BOĞA BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay tam karşıt burcunuz olan Akrep'e geçerken, odağınız tamamen ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar oluyor. Partnerinizle geçmişten gelen kırgınlıkları asil ve dürüst bir üslupla konuşarak masaya yatırabilirsiniz. Bahanelerin arkasına sığınmadan sorunları çözmek ilişkinize su gibi akıcı bir uyum getirecektir.



İKİZLER BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük iş temponuz, rutinleriniz ve sağlığınız bugün ekstra özen istiyor. İş ortamında geçmiş projelerin revizeleriyle dürüstçe ilgilenmeniz gerekebilir. Bedeninizi rasyonel bir şekilde dinlendirmek ve zihninizi dertten tasadan uzak tutmak, iş kalitenizi asil bir seviyeye taşıyacaktır.

YENGEÇ BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Burcunuzda gerileyen Merkür, bugün aşk hayatınız ve yaratıcı projeleriniz konusunda sizi derin bir muhasebeye itebilir. Eski bir flörtten maskesiz bir geri dönüş alabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda ya da hobilerinizde su gibi akıcı, rasyonel kararlar almak günü kolaylaştıracaktır.

ASLAN BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev, aile ve yuva alanlarında köklü ve dürüst dönüşümler yaşayabileceğiniz bir perşembe günü. Aile içi iletişimde bahanelerin arkasına sığınmadan, daha anlayışlı ve asil bir duruş sergilemelisiniz. Evinizde yapacağınız dekorasyon veya düzenleme değişikliklerini retro sonrasına bırakmak daha rasyonel bir adım olur.

BAŞAK BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişim trafiğinizin, yakın çevre ve kardeşlerle olan diyaloglarınızın yoğunlaşacağı bir gün. Bugün kelimelerin gücünü dürüstçe ve etkili kullanacaksınız. Kısa seyahat planlarında veya sözleşmelerde ortaya çıkabilecek retro kaynaklı aksaklıklara karşı su gibi akıcı bir esneklik göstermeniz faydanıza olur.

TERAZİ BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi kaynaklarınız ve kişisel güvenliğiniz bugün ana gündem maddeniz. Finansal konularda bahanelerin arkasına sığınmadan, gelir-gider dengenizi rasyonel bir gözle analiz etmelisiniz. Unutulmuş bir ödeme dürüstçe gündeme gelebilir; harcamalarınızı asil bir kontrol altında tutmalısınız.

AKREP BURCU - 9 TEMMUZ MAYIS 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün burcunuza geçerek enerjinizi, cazibenizi ve sezgilerinizi tavan yaptırıyor. Kendinizi maskesiz ve son derece güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz. İlişkilerinizde dertten tasadan uzak, net ve rasyonel kararlar alma arifesindesiniz. İçsel gücünüzü asil bir şekilde dış dünyaya yansıtacaksınız.

YAY BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün biraz yavaşlamak, iç dünyanıza çekilmek ve ruhsal boyutta rasyonel bir temizlik yapmak isteyebilirsiniz. Gizli kalmış bazı gerçekler dürüstçe önünüze düşebilir. Olaylara bahanelerin arkasına sığınmadan bakmak, sizi gereksiz dertten tasadan uzak tutacak asil bir olgunluk kazandıracaktır.

OĞLAK BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevreniz, dostluklarınız ve dahil olduğunuz organizasyonlar bugün hareketleniyor. Eski bir arkadaş grubundan su gibi akıcı bir davet alabilir ya da geçmiş bir projenizi rasyonel ortaklıklarla yeniden canlandırabilirsiniz. İnsan ilişkilerinde dürüst ve maskesiz tavrınız takdir toplayacaktır.



KOVA BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyeriniz, geleceğe yönelik hedefleriniz ve toplum önündeki duruşunuz bugün mercek altında. Üstlerinizle olan diyaloglarınızda asil, net ve rasyonel bir dil kullanmaya özen gösterin. İş hayatında geçmişte attığınız dürüst adımların meyvelerini toplama zamanı.

BALIK BURCU - 9 TEMMUZ 2026 GÜNLÜK BURÇ YORUMU