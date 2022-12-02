Aralık ayında dört gezegen retro sürecinde olacak: Astrologlar uyardı

Daily Mail'e göre Aralık ayı boyunca dört farklı gezegen geri harekette olacak ve astrologlara göre, bir "fırtınaya" hazırlanmak isteyebilirsiniz, çünkü geçmişinizden "insanlar, olaylar ve çözülmemiş durumlar" büyük olasılıkla bu ay boyunca sizi rahatsız etmek için geri dönecek. (Astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Bir gezegenin retro yapması Dünya'nın yanından geçerken geri gidiyormuş gibi görünmesi anlamına gelir ve bu süre zarfında bazı astrologlar, gezegenin hareketlerinin hayatımızda bazı şeylerin ters gitmesine neden olabileceğine inanır.

İşte mücadele etmekten ilişkilerinde sorunlarla yüzleşmeye kadar pek çok insan, geri giden gezegenlerin bir dizi talihsizliğe yol açabileceğine inanıyor. Bu nedenle, Dünya'nın yanından aynı anda geçen dört gezegenin çılgın bir yolculuk yapması şaşırtıcı değil.

Astrolog Kyle Thomas, Daily Mail'e yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç hafta içinde her şeyin muhtemelen 'kaotik' hissedileceği konusunda uyardı çünkü 'şoklar ve sürprizler olması kaçınılmaz'. Geri hareketteki gezegenlerin cinsel dürtü ve arzularınızdan saldırganlık ve bağımlılıklarınıza kadar her şeyi etkileyebileceğini söylüyor.

Haberde görüşlerine başvurulan bir başka astrolog Yasmin Boland, dört gezegen nedeniyle 'radikal değişiklikler, kafa karışıklığı ve yanlış hesaplamalara' dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Boland, "eski tartışmalar" sık sık gündeme geldiği için bu süre zarfında sabrınızın "sınanmasını" bekleyebileceğinizi söylüyor. Mars retrosu 30 Ekim'de başladı ve 12 Ocak'a kadar devam edecek, Neptün retrosu ise 3 Aralık'ta başlayacak ve 24 Mart'a kadar sürecek.

Bir diğer Thomas'a göre Mars retrosu en çok 'cesaretinizi, cinsel dürtülerinizi, arzularınızı etkileyecek ve ayrıca herhangi bir 'rekabet ve çatışmayı' artıracaktır. Bu retro döneminde "Evrakları imzalamamak, anlaşmalar yapmamak veya (iş veya aşkta) yeni ilişkilere başlamamak çok önemlidir" görüşünde.

ARALIK VE RETRO...

Aralık ayında, toplam dört gezegen retro sürecinde olacak. Ancak Neptün retrosu Aralık'ta bitiyor. Uranüs ay boyunca retro hareketine devam edecek, Mars retrosu yine devam ediyor olacak. Merkür retrosu ise aralık sonunda başlıyor.