Aslan burcu erkeği genel özellikleri ve olumsuz yönleri

Aslan Burcu Erkeğinin Güçlü ve Genel Özellikleri

Doğuştan Lider ve Karizmatik: Aslan erkeği yürüyüşüyle, konuşmasıyla ve duruşuyla ortamın hakimi olmayı sever. Doğal bir cazibeye sahiptir; insanları peşinden sürüklemek ve organize etmek onun için çocuk oyuncağıdır.

Sonsuz Cömertlik: Sevdikleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz. Hem maddi hem de manevi anlamda eli son derece açıktır. Partnerine, ailesine veya dostlarına sürprizler yapmaktan, onları şımartmaktan büyük keyif alır.

Koruyucu ve Sadık Bir Eş: Aşk hayatında tam bir "kral" gibi davranır. Sevdiği kadını sahiplenir, korur ve gururla yan taşır. Güven onun için her şeydir; sadakatini sunduğu gibi karşı taraftan da aynı netliği bekler.

Yüksek Özgüven ve Neşe: Yaşam enerjisi son derece yüksektir. Eğlenmeyi, hayatın tadını çıkarmayı ve çevresine neşe saçmayı sever. Karamsarlık ve mızmızlık ona göre değildir; kriz anlarında bile pratik çözümler üreterek ayakta kalır.

Açık Sözlü ve Dürüst: Gizli kapaklı işlerden, arkadan iş çevirmekten nefret eder. Duygularını ve düşüncelerini net bir şekilde ifade eder. Niyetini saklama gereği duymaz.