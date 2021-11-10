11 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın dördüncü günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Perşembe günü burçlara neler getiriyor? 11 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 11 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 11 Kasım 2021 perşembe günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 11 Kasım perşembe günlük burç yorumları...
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11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Mars ile Satürn arasında negatif etkileşim var. Arkadaşlarınızla ya da sosyal ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle çeşitli tartışma ya da fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Kendinizi sert bir dille ifade etmekten kaçının.
BOĞA BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili engeller çıkabilir, kendinizi bloke olmuş hissedebilirsiniz. Konfor alanınızda kalmakla cesaretinizi toplamak arasında bir karar vermeniz gerekebilir. Bu, mesleki geleceğiniz açısından bir sınav olabilir.
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İKİZLER BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerinizde, yüksek öğrenimle ilgili konularda çeşitli blokajlar yaşayabilirsiniz. Gitmekle kalmak arasında kalabilirsiniz. Yolunuzun açılması için ne istediğinizden emin olmanız gerekiyor.
YENGEÇ BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek endişelerine kapılabilir, eşinizin maddi durumu ya da borçlarınızla ilgili konularda sıkıntı hissedebilirsiniz. Endişe ettiğiniz konulara fazla odaklanırsanız sadece endişenizi büyütürsünüz unutmayın.
ASLAN BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle aranızda tartışmalar, gerilimler söz konusu olabilir. Sert tavırlardan, kendi isteklerinizde ısrarcı olmaktan uzak durun. İlişkinizin geleceği ile ilgili kuruntulara kapılabilirsiniz, ancak bunları dile getirmemenizde fayda var.
BAŞAK BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günlük iş akışınız için yeni bir plan program yapmak sizi rahatlatabilir. Bugün stres kaynaklı mide problemlerine, ufak tefek kazalara karşı dikkatli olun.
TERAZİ BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizle ilgili kafanız karışık olabilir. Partnerinizle yaşayabileceğiniz çatışmalara, gerginliklere karşı dikkatli olun. Tartışmalar gereksizce uzayabileceği için, önemli konuları konuşmayı ertelemenizde fayda var.
AKREP BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev alım-satım ya da taşınma gibi konular gündeminizdeyse bazı engeller çıkabilir. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda geçmişe takılı kalmak, ilerlemenize engel olabilir.
YAY BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitimle ilgili konularda kararsızlık yaşayabilir, yeni bir başlangıç yapmakta zorlanabilirsiniz. Çok fazla ilgi alanınızın olması dikkatinizi dağıtıyor olabilir. Hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz.
OĞLAK BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Satürn ile Mars arasında bugün negatif etkileşim var. Alım-satım, birikim, yatırım gibi konularda blokajlar yaşayabilirsiniz. Maddi durumunuzu ve bütçenizi yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.
KOVA BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hedeflerinizde, plan ve projelerinizde ilerlemek için cesaret zamanı. Koşullarınızı doğru analiz ettikten sonra korkularınızı geride bırakmalısınız.
BALIK BURCU - 11 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çeşitli kuruntu ve endişelere kapılabilir, dış dünyadan uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ancak her şeyin her an değişebileceğini unutmayıp, karamsar düşüncelere kapılmamaya çalışın. Spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz.
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