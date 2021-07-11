Aşk, kariyer, sağlık: 11 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 11 Temmuz 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 11 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



11 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 11 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Gündeminizde aşk var. Duygusal olarak sizi besleyecek biri ile kadersel olarak karşılaşabilirsiniz. Ayrıca akşam saatlerinde Ay ve Juno arasındaki olumlu etkileşim var olan ilişkileri şifalandırıyor ya da heyecan ve tutku getiriyor.

BOĞA BURCU - 11 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi meseleler gündeminize geliyor. Bugün ailece bir araya gelebilirsiniz. Özellikle ailedeki kadınları ilgilendiren konularda var olan sorunlar çözülebilir. Besleyici doğanızla aileyi bir araya getiren taraf siz olabilirsiniz

Yakın çevrenizdeki kişilerle olan iletişiminiz rahat bir akışa girebilir. Sadece konuşmakla ve kendinizi ifade etmekle kalmayıp dinlemeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Kısa bir seyahat gündeminize gelebilir.

Maddi durumunuzu ilgilendiren konularda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Ay ile Ay Düğümleri arasındaki olumlu etkileşim yardım görebileceğiniz kişilerle karşılaşabileceğinize işaret ediyor.

Bugün sabaha karşı Ay sizin burcunuza geçiyor. Daha kendinize odaklı, plan ve projelerinize yönelik yeni fikirler içerisinde olabilirsiniz. Dış görünümünüzde değişiklikler yapmak da isteyebilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 11 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçe dönmek, hayatınıza yeniden bakmak isteyeceğiniz bir sürece girebilirsiniz. Sizi engelleyen korkularınızla yüzleşmeniz mümkün. Bugün spiritüel çalışmalar için de çok uygun. Duygularınızı yazıya dökmeyi deneyin.

Katıldığınız sosyal topluluklar içerisinde yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Hatta yeni bir aşk filizlenebilir. Bu akşam için bir davet alırsanız mutlaka katılın. Kadersel karşılaşmalar mümkün.

Kariyerinizle ilgili yeni fikirler aklınıza gelebilir ve önümüzdeki hafta bu konularla ilgili harekete geçme kararı alabilirsiniz. Ay’ın Aslan burcuna geçmesiyle birlikte kendinizi daha cesur ve hedef odaklı hissedebilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı bir iş ya da yeni bir eğitim gündeminize gelebilir. Bu konularda kadersel olarak karşılaşacağınız kişilerden destek görebilirsiniz. Ayrıca Ay ve Juno arasındaki olumlu etkileşim sıcak flörtleri gündeme taşıyor.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başkalarıyla ortak kaynaklarınız ya da işleriniz gündeme gelebilir. Vergi, sigorta, miras gibi konular söz konusu olabilir. Ay ve Ay Düğümleri arasındaki açı destekleyici. Yeni tanışacağınız kişilerden destek görebilirsiniz.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkiniz için şifalandırıcı bir gökyüzü enerjisi var. Akşam saatlerini ilişkinize ayırabilir ve haftayı güzel bir şekilde noktalayabilirsiniz. Yalnızsanız uzun vadeli bir ilişki için kadersel karşılaşmalar mümkün.

Evinizde yapmanız gereken birtakım tadilatlar ya da organizasyon işleri söz konusu olabilir. Dolap düzenlemesi, kiler kontrolü gibi ev içi bazı düzenlemeler yapmak istiyorsanız ideal bir gün.

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