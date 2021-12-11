12 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftasonu astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Pazar günü burçlara neler getiriyor? 12 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 12 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Aralık pazar günlük burç yorumları...
- Aralık ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (6 Aralık - 12 Aralık 2021)
- En sadık burçlar hangileri?
- 4 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması! Etkileri ne olacak
12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Son haftalarda yaşadıklarınızı tekrar değerlendirebilir, geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Ancak yön kaybı yaşamanızın mümkün olduğu bir süreç. Önemli kararlar almayın.
BOĞA BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde iç dünyanıza yönelebilir, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bazı konularda kafanız karışabilir ve dağılmış hissedebilirsiniz. Kendinize alan yaratıp dinlenmek size iyi gelecek.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde sosyalleşmek isteyebilir, arkadaşlarınızla keyifli programlar yapabilirsiniz. Son günlerdeki yoğun gündeminizin ardından biraz rahatlayıp eğlenmeye ihtiyacınız var.
YENGEÇ BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili destek görmek istediğiniz aile büyüklerinden destek alamadığınızı hissedebilirsiniz. Bu sizi biraz karamsarlığa sevk edebilir. Yön kaybı yaşamanız mümkün olduğundan önemli bir karar almayın.
ASLAN BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın yorgunluğunu atmak için bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Evden dışarı çıkmak, uzun bir yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Bir seyahat planı da yapabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulardaki krizler, geleceğe dönük kafanızın karışmasına neden olabilir. Ne yapacağınızdan emin olamadığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Önemli bir karar almamanızda fayda var.
TERAZİ BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle keyifli vakit geçirebilir, son günlerdeki yorgunluğunuzu üzerinizden atabilirsiniz. Yalnızsanız biraz melankolik olabileceğiniz bir gün. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.
AKREP BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde derleyip toparlama, yaşadığınız ortamı düzenleme gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz.
YAY BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle birlikte vakit geçirebilir, yorgunluğunuzu üzerinizden atabilirsiniz. Yalnızsanız hobilerinizle ilgilenebilir, spor yapabilir ve yaratıcı çalışmalarla keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Aile büyükleriyle bazı sürtüşmeler söz konusu olabilir. Destek alamadığınızı hissedebilir ya da hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bugün biraz rahatlamaya ve dinlenmeye çalışın.
KOVA BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kardeşlerinizle ya da akrabalarınızla vakit geçirebilirsiniz. Yapıcı diyaloglar kurulabildiği takdirde rahat bir iletişim akışı sağlanabilir. Ancak fazla beklentiye girdiğiniz konularda hayal kırıklıkları yaşamanız mümkün.
BALIK BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulara odaklanabilirsiniz, ancak yöneticiniz Neptün ile Güneş arasında negatif etkileşim var. Biraz kafanız karışabilir ve önünüzü göremeyebilirsiniz. Mevcut koşullarda önemli bir karar almamaya çalışın.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz