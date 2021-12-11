12 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 12 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 12 Aralık pazar günlük burç yorumları...

12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. Son haftalarda yaşadıklarınızı tekrar değerlendirebilir, geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Ancak yön kaybı yaşamanızın mümkün olduğu bir süreç. Önemli kararlar almayın.

BOĞA BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde iç dünyanıza yönelebilir, biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bazı konularda kafanız karışabilir ve dağılmış hissedebilirsiniz. Kendinize alan yaratıp dinlenmek size iyi gelecek.

Haftanın son gününde sosyalleşmek isteyebilir, arkadaşlarınızla keyifli programlar yapabilirsiniz. Son günlerdeki yoğun gündeminizin ardından biraz rahatlayıp eğlenmeye ihtiyacınız var.

Kariyerinizle ilgili destek görmek istediğiniz aile büyüklerinden destek alamadığınızı hissedebilirsiniz. Bu sizi biraz karamsarlığa sevk edebilir. Yön kaybı yaşamanız mümkün olduğundan önemli bir karar almayın.

Haftanın yorgunluğunu atmak için bulunduğunuz ortamdan biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Evden dışarı çıkmak, uzun bir yürüyüş yapmak iyi gelebilir. Bir seyahat planı da yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konulardaki krizler, geleceğe dönük kafanızın karışmasına neden olabilir. Ne yapacağınızdan emin olamadığınız bir süreçten geçebilirsiniz. Önemli bir karar almamanızda fayda var.

Partnerinizle keyifli vakit geçirebilir, son günlerdeki yorgunluğunuzu üzerinizden atabilirsiniz. Yalnızsanız biraz melankolik olabileceğiniz bir gün. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.

Haftanın son gününde derleyip toparlama, yaşadığınız ortamı düzenleme gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz.

Partnerinizle birlikte vakit geçirebilir, yorgunluğunuzu üzerinizden atabilirsiniz. Yalnızsanız hobilerinizle ilgilenebilir, spor yapabilir ve yaratıcı çalışmalarla keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Aile büyükleriyle bazı sürtüşmeler söz konusu olabilir. Destek alamadığınızı hissedebilir ya da hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bugün biraz rahatlamaya ve dinlenmeye çalışın.

KOVA BURCU 12 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kardeşlerinizle ya da akrabalarınızla vakit geçirebilirsiniz. Yapıcı diyaloglar kurulabildiği takdirde rahat bir iletişim akışı sağlanabilir. Ancak fazla beklentiye girdiğiniz konularda hayal kırıklıkları yaşamanız mümkün.

Parasal konulara odaklanabilirsiniz, ancak yöneticiniz Neptün ile Güneş arasında negatif etkileşim var. Biraz kafanız karışabilir ve önünüzü göremeyebilirsiniz. Mevcut koşullarda önemli bir karar almamaya çalışın.

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