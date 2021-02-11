12 Şubat 2021 günlük burç yorumları: Burçları bugün neler bekliyor?

Elele'nin astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 12 Şubat burç yorumları:

KOÇ BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Bugünü daha akışında yaşamak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizden destek aldığınız, keyifli konuşmaların olduğu bir gün olacak.

BOĞA BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Mesleki anlamda ilerlemek istiyorsanız adımlar atmak için çok doğru bir gün, tohumlar atın. Aile içinde çok daha merhametli ve yumuşak enerjiler hakim.

İKİZLER BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Bugünlerde basın yayın, medya, iletişim, eğitimler ve seyahatlere dair beklediğiniz haberler ardı ardına gelebilir. İşleriniz daha kolay akacak.

YENGEÇ BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Finansal kaynaklar ve sağlıkla ilgili gergin enerjilerin yanı sıra bir şifa enerjisi akmakta. Yenilenme ve tedaviler için uygun zamanlar.

ASLAN BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Desteklendiğiniz bir gündesiniz. Finansal konularda kararsız olabilir, biraz daha melankolik hissedebilirsiniz. Modunuzu düşürmeyin.

BAŞAK BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Beraber ve ortaklaşa kararların, duygudaşlığın önemli olduğu bir gün olacak. Özellikle akşama doğru romantik rüzgarlar esebilir.

TERAZİ BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Bugün kendinizi işlere kaptırıp gidebilir ancak istediğiniz miktarda iş tamamlamakta zorlanabilirsinz. Biraz daha akışında kalmak isteyeceksiniz.

AKREP BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Yaratıcı enerjinizin güçlü olduğu bir gün olacak. Sizi mutlu eden konulara odaklanmak isteyecek ve hobilerinizle ilgileneceksiniz.

YAY BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Bugün canınız evden hiç çıkmak istemeyebilir. Evin içini güzelleştirmek, dekore etmek size iyi gelecek.

OĞLAK BURCU -12 ŞUBAT 2021

Telefon trafiğinizin bol olduğu, iletişim odaklı projelerle daha içli dışlı olduğunuz bir gün olacak. Yakınlarınızla fikir alış verişinde olmak size iyi gelecek.

KOVA BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Bugün biraz kontrolsüz harcamalarınız olabilir. Canınız pek hesap kitap yapmak istemeyecek.

BALIK BURCU - 12 ŞUBAT 2021

Kendinize odaklı olacaksınız. İlişkileriniz, dış görünüşünüz, yapmak istedikleriniz daha önemli olacak sizin için.

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