Aşk, kariyer, sağlık: 12 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 12 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 12 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



12 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 12 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



İkili ilişkiler gündeminizde. Hem yöneticiniz Mars’ın hem de Venüs’ün Ay ile kavuşumu ilişkilerinizde duygusal patlamalara, gerginliklere işaret ediyor. Fevri davranmamaya özen gösterin.

BOĞA BURCU - 12 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi meseleler gündeminizde, özellikle kadınlarla ilgili konular söz konusu olabilir. Aile büyükleriyle gerilimler yaşanabilir. Bugün öfkeyle hareket etmemeye, kırıcı olmamaya dikkat edin.

Yöneticiniz Merkür Yengeç burcuna giriyor. Yakın çevrenizdeki kişiler, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla iletişim halinde olabilirsiniz. Ancak iletişim diliniz konusunda dikkatli olun, yapıcı olmaya çalışın.

Maddi durumunuzu ilgilendiren konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Yöneticiniz Ay’ın Mars ve Venüs ile etkileşimi bugün duygusal gerilimlere işaret ediyor. Merkür’ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte sezgileriniz devrede olacak.

Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti devam ederken bugün Mars ve Venüs ile de bir araya geliyor. İçinize attığınız öfkenin, duygusal gerilimleriniz ve ihtiyaçlarınızın iyice kendini belli edeceği bir gün. Bunların temelinde neler olduğuna bakmanızda fayda var.

BAŞAK BURCU - 12 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür Yengeç burcuna giriyor. Olayları rasyonel gören tarafınız devre dışı kalabilir ve irrasyonel düşünmeye başlayabilirsiniz. Genelde duygularınızı yansıtmayan birisiniz. Ancak Ay’ın bu geçişi sırasında korkularınız, içinize attığınız konular su yüzüne çıkabilir.

Arkadaşlarınızla ya da sosyal çevrenizdeki insanlarla aranızda gerginliklerin olabileceği, ruhsal dengenizin sarsılabileceği bir gün. Tartışmalardan uzak durmanızda fayda var, ilişkileri zorlamayın. Sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek size iyi gelecektir.

Haftanın ilk gününde kariyerinizle ilgili ani gelişmeler olabilir. Üstleriniz ya da iş arkadaşlarınızla gerginlik yaratabilecek ortamlardan uzak durun. Duygularınıza yenilebilir, öfkenize hakim olmakta zorlanabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir seyahat gündeminize gelebilir. Akşam saatlerinde yöneticiniz Jüpiter Merkür ile olumlu etkileşimde. Bugünlerde bir eğitim ya da seyahat kararı size şans ve fırsatlar getirebilir.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak iş yaptığınız ya da ortak kaynakları paylaştığınız kişilerle aranızda gerginlik ya da anlaşmazlıklar olabilir. Ancak yapıcı ve rasyonel davranmaya çalışırsanız sorunlar tatlıya bağlanabilir.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ya da uzun vadeli ilişkinizin sınavdan geçebileceği bir gün. Duygusal patlamalar, fevri tavırlar söz konusu olabilir. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayın. Duygusal ihtiyaçlarınızla farklılık arayışınız çatışabilir.

Rutin işlerinizle ilgilenerek duygusal gerilimden kaçmaya çalışabileceğiniz bir gün. Böyle günlerde kendinizi bir fanusa hapsetme eğiliminde oluyorsunuz. Ancak sanatsal çalışmalarla ilgilenmenizi tavsiye ederim, sizin en kuvvetli yönünüz bu.

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