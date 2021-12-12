13 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 13 Aralık 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Aralık pazartesi günlük burç yorumları...

13 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 13 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor. Yöneticiniz Mars ise Yay burcuna geçiş yapıyor. Enerjiniz yükselebilir, daha kolay risk alabilirsiniz, yeni plan ve projelerinize odaklanabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 13 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hafta başında biraz kendinizle kalmak isteyebilir, gündemden uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Spiritüel çalışmalar için uygun bir zaman. Rüyalarınıza dikkat edin. Yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Bir etkinliğe ya da davete katılabilir, iş çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilir ve yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Görev ve sorumluluklarınıza daha fazla odaklanabilirsiniz.

Hafta başında kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olacak. İşinizi ya da iş yerindeki konumunuzu güçlendirecek cesur adımlar atabilir, kendinize daha fazla güvenmeye başlayabilirsiniz.

Yurt dışı bağlantılı işler, hukuksal süreçler veya seyahatle ilgili bir gündeminiz olabilir. Cesur adımlar atabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Uluslararası bağlantılar kurabilirsiniz. Yöneticiniz Güneş sizi destekliyor.

BAŞAK BURCU - 13 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak kazançlar, borçlar, krediler veya miras konularına odaklı bir gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Merkür Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu süreci verimli projeler üretmek veya işinizi büyütmek için değerlendirebilirsiniz.

Haftaya başlarken ilişkinize odaklısınız. Ayakları yere daha sağlam basan ve güven vadeden bir ilişkiye ihtiyaç duymaya başlayabilirsiniz. Bu anlamda var olan ilişkinizi de sorgulayabilirsiniz.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Rutin görev ve sorumluluklarınız, organizasyon ve düzenleme işleriyle ilgilenebilirsiniz. Stres kaynaklı baş ağrılarına dikkat edin.

Haftaya başlarken ilişkinize odaklısınız. Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Ayakları yere daha sağlam basan ve güven vadeden bir ilişkiye ihtiyaç duymaya başlayabilirsiniz. Bu anlamda var olan ilişkinizi de sorgulayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Merkür sizin burcunuza geçiş yapıyor. Görev ve sorumluluklarınıza her zamankinden fazla odaklanabilirsiniz. Ailenizle ilgilenebilir, onları da düşünerek yeni kararlar alabilirsiniz.

KOVA BURCU 13 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz ve aile büyüklerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Onları güvenceye almak üzere yeni kararlar alabilirsiniz. Yaşadığınız yer, eviniz ya da iş yerinizle ilgili bir değişim söz konusu olabilir.

Parasal konulara odaklı bir gündeminiz var. Kendinizi güvenceye alma ihtiyacınız yoğun olacak. Mevcut koşullarınızı değerlendirerek yeni bir bütçe planı yapabilir, bazı kısıtlamalara gidebilirsiniz.

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