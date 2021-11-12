13 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Pandemi döneminde astroloji ilginin arttığı alanlardan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha çok takip ediliyor. Peki, 13 Kasım 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 13 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 13 Kasım cumartesi günlük burç yorumları...

13 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 13 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuna başlarken biraz yavaşlamaya, sakinleşmeye ihtiyacınız var. Çevrenizle beklenmedik çatışmalar yaşayabilirsiniz, bugün biraz kendinizle kalıp ilgi alanlarınıza eğilmeniz güzel olabilir.

BOĞA BURCU - 13 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Parlak fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Ancak farklı bakış açılarına açık olmanız önem taşıyor. Gereksiz tartışmalara girmeyin, günün tadını çıkarın.

Yöneticiniz Merkür ile Uranüs arasında gerilimli bir açı var ve kariyer alanınızı etkiliyor. Bunu olumluya çevirebilmek yeni fikirlere, farklı düşünce tarzlarına açık olun. Daha önce fark etmediğiniz bir şeyi aniden görebilirsiniz.

Hafta sonuna girerken bulunduğunuz ortamdan uzaklaşma isteği duyabilirsiniz. Dışarı çıkın, uzun bir yürüyüş yapın. Bu esnada aklınızda yepyeni fikirler belirirse şaşırmayın. Belki de olaylara farklı bir açıdan bakma zamanıdır.

Bugün parasal kaynaklarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ortak kazanç konularında bir sözleşme yapılması ya da karara varılması mümkün olabilir. Uzlaşma sağlanamamış durumlar netlik kazanabilir.

BAŞAK BURCU - 13 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Uranüs arasında gerilimli bir açı var ve ilişkiniz bundan etkileniyor. Olumluya çevirmek için birbirinizi iyi dinlemeli ve bakış açılarınızı anlamalısınız. Fikir çatışmalarına müsait bir gün.

Hafta sonuna girerken derleyip toplama, organize etme ve planlama işlerine vakit ayırabilirsiniz. Evle ilgili sorumluluklar sizi bekliyor olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeyi, öz bakıma da vakit ayırmayı unutmayın.

Partnerinizle fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz. Birbirinizi iyi dinlemeli ve anlamaya çalışmalısınız. Doğru iletişim kurabilirseniz birbirinize yeni bakış açıları kazandırabilir, ilham verebilirsiniz.

Aile içinde çeşitli tartışmalar, fikir ayrılıkları doğabilir. Ailenizden bir haber alabilir ve şaşırabilirsiniz. Taşınma ya da ev alım-satım konuları gündeminizdeyse beklenmedik gelişmeler olabilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın arkadaşlarınız, kardeşleriniz ya da akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bazı fikir çatışmaları ortaya çıkabilir. Yapıcı olmaya çalışmanız ve gereksiz tartışmalara girmemeniz önem taşıyor.

KOVA BURCU 13 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Uranüs ile Merkür arasında negatif etkileşim var. Mali durumunuzu ilgilendiren bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir alım-satım kararı gündeme gelebilir. Planlamadığınız harcamalar yapmanız mümkün.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. İlham kanallarınız açık. Geleceğe yönelik planlarınızla ilgili yepyeni fikirler bulabilir, kararlar alabilirsiniz. Bunlar bir anda belirip kaybolabilir, o nedenle yazılı hale getirin.

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