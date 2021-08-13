Aşk, kariyer, sağlık: 14 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?
14 Ağustos 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 14 Ağustos'ta neler bekliyor? İşte 14 Ağustos 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 14 Ağustos 2021 cumartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 14 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 14 Ağustos günlük burç yorumları...
14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün duygusal yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bunlar bazı olaylar ya da insanlardan kaynaklanabilir. Yöneticiniz Mars’la olumlu açı yapan Ay, krizleri yönetebilmeniz için sizi destekliyor.
BOĞA BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili bazı problemler yaşayabilirsiniz. Karşı tarafla empati yapmanızı gerektiren durumlarda öfkenize yenilirseniz ya da kendi doğrularınızda ısrarcı olursanız sınavı geçemeyebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna evinizde bazı düzenleme ve organizasyonlar yaparak başlayabilirsiniz. Aslında kafanızı dağıtmak için odağınızı rutin işlere vermek istiyorsunuz. Ufak tefek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olun.
YENGEÇ BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birlikte olduğunuz kişiyle daha derin paylaşımlarda bulunmak ve duygularınızı açıkça ifade etmek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Ay’ın bugün genellikle olumlu açıları var, aşk dolu bir gün sizi bekliyor olabilir.
ASLAN BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evde kalabilir ve ailenizle ilgilenebilirsiniz. Size ihtiyaç duydukları bazı konularda yanlarında olmanız gerekecektir. Ayrıca biraz dış dünyadan ve gündemden de uzaklaşma ihtiyacındasınız.
BAŞAK BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınızla bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Yöneticiniz Merkür’ün Ay ile olumlu etkileşimde olması sizi iletişim konularında destekliyor. İlişkilerinizi sağlamlaştırabileceğiniz bir gün.
TERAZİ BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Çok fazla seçeneğinizin olduğu durumlar sizi zorluyor. Karar vermekte zorlandığınız durumlarda vizyonuna güvendiğiniz kişilerden fikir alabilirsiniz.
AKREP BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün sizin burcunuza geçiyor. Bir süredir bekleyen plan ve projelerinizi gündeme alabilirsiniz. Fazla detaycı ve mükemmeliyetçi olmadığınız sürece sizi hedeflerinize götürecek adımları rahatlıkla atabilirsiniz.
YAY BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizden uzaklaşabilir, kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Hafta sonunu evde geçirmek, okumak veya zihninizden geçenleri yazıya dökmek size iyi gelebilir. Bugünlerde mesaj içeren rüyalar görebilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaş grubunuzla vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir hafta sonu başlıyor. Bir etkinlik planlayabilir, organizasyonu üstlenebilirsiniz. Bu en iyi bildiğiniz ve keyif aldığınız konu olduğundan kararlar genelde size bırakılıyor.
KOVA BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta sonuna başlarken işinizin ya da kariyerinizin geleceği ile ilgili düşünceler ve sorgulamalar içine girebilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissetmenize rağmen değişim için harekete geçmekte zorlanabilirsiniz.
BALIK BURCU - 14 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerdeki gündeminizden uzaklaşmak için seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. Şu an böyle bir imkanınız yoksa evde kalmayıp dışarıda zaman geçirmek, uzun yürüyüşler yapmak size iyi gelecektir.
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