15 Eylül 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 15 Eylül 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 15 Eylül çarşamba günlük burç yorumları...



15 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 15 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yöneticiniz Mars bugün Terazi burcuna geçiyor. Kariyerinizle ilgili yeni girişimlerde bulunmakta, kendinize yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Hedeflerinizle ilgili daha fazla planlı programlı olmaya çalışın.

BOĞA BURCU - 15 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işlerinizi takip konusunda dikkatli olmanız gereken bir süreç. Konfor alanınızda kalma arzunuz yüzeye çıkabilir, harekete geçmekte zorlanabilirsiniz. Bu da sizi rakiplerinize karşı zor durumda bırakabilir.

Başkalarıyla ortak gelir kaynaklarınızla ya da ortak değerlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Partnerinizle orta noktada buluşma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Karşı tarafı dinlemeyi öğrenmelisiniz.

İlişkinizle ilgili konularda eşinizle ortak bir zeminde buluşmanız önem kazanıyor. Duygusal taleplerde bulunurken karşı tarafı da dinlemeyi ve olaylara onun açısından da bakmayı unutmayın.

Çalışma hayatınızda hedef belirlemekte zorlanarak rutin işlerle uğraşabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, iyi beslenmeye ve stresten uzak durmaya çalışın. Tansiyon ya da kalp rahatsızlıklarına dikkat.

BAŞAK BURCU - 15 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerde empati yaparak ve karşı tarafın isteklerine de kulak vererek iletişim kurmak önem kazanıyor. Güç savaşları yerine ben-biz dengesine odaklanarak sorunları çözebilirsiniz.

Mars bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Ailevi meseleler gündeminize gelebilir. Alma-verme dengesine dikkat ederek sağlıklı iletişim kurmak, öfke yönetimini iyi yapmak önem kazanıyor.

Kardeşleriniz ya da akrabalarınızla ilgili gerilim yaratabilecek konularda önlem almalısınız. Herkesin kendi doğrusunda ısrar etmesi durumunda ipler gerilir. Sakin kalmaya ve sağlıklı iletişim kurmaya odaklanın.

Bir yatırım ya da alım-satım kararında bulunmak için uygun bir süreç değil. Adımlarınızdan emin olmayabilirsiniz ya da kararsız kalabilirsiniz. Bir koç ya da mentora danışarak hareket etmeyi deneyin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hedeflerinizle ilgili önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Uzun vadeli kararlar vermek yerine şimdilik mevcut koşullarınıza odaklanıp planlama yapın.

KOVA BURCU 15 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış dünyanın gündemine karşı ilgisiz olabileceğiniz bir gün. Hayattan ne istediğinizi kendinize sorun. İç dünyanıza yönelerek yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs’ün desteği altındasınız.

Arkadaşlık ilişkilerinizde alma-verme dengesine dikkat etmek, taleplerde bulunurken karşı tarafı da anlamak önem kazanıyor. Sosyal topluluklarda rekabet kaynaklı gerilimler söz konusu olabilir.

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