Aşk, kariyer, sağlık: 15 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 15 Temmuz 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 15 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



15 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 15 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Tatile çıkmayı planlıyor ve ofisteki işlerinizi hızla toparlamaya çalışıyor olabilirsiniz. Her şeyi kolaylıkla halledecek enerjiye sahipsiniz. Günlük yaşamınızı organize etmek için birçok pratik çözüm bulabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 15 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hobilerinizle ilgilenebilir, sanatsal ya da yaratıcı çalışmalar yapabilirsiniz. Enerjinizi bunlara vermek sizi son dönemde yaşadığınız sıkıntılardan uzaklaştırır. Öğleden sonra bazı rutin işlerle uğraşmanız gerekebilir.

Hayalleriniz için harekete geçmek, adım atmak için güzel bir gün. İlham kanallarınız açık. Yeter ki gerçekten ne istediğinize karar verin. Günün ilerleyen saatlerinde ikili ilişkiler gündeme geliyor.

Kendinizi daha pozitif hissettiğiniz ve hayatı akışına bıraktığınız bir gün. Yakınlarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Bugün özellikle sezgilerinize kulak verin, birçok gerçeği size fısıldayabilirler.

Son günlerdeki maddi konularla ilgili gündeminiz akşama doğru değişiyor. Kısa bir seyahat gündeminize gelebilir. Yöneticiniz Güneş’in Neptün’le olumlu etkileşimi size hayallerinizin peşinden gitmenizi söylüyor.

BAŞAK BURCU - 15 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti öğleden sonra sona eriyor. Sonraki birkaç gün maddi konular gündeminize gelebilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine akışa bırakmayı ve hayatın sürprizlerine açık olmayı deneyin.

Öğleden sonra Ay’ın sizin burcunuza geçiş yapmasıyla birlikte içinde olduğunuz ruh halinden sıyrılacak ve hayata daha pozitif bakmaya başlayacaksınız. Gökyüzünde tam bir şifa enerjisi var. Kendinizi hayatın akışına bırakın.

Bu akşamdan itibaren biraz içinize dönmek, kendinizi derinden dinlemek için yoğun bir istek duyabilirsiniz. Birçok yarayı şifalandırabilecek bir gökyüzü enerjisi var. Sadece geçmişe tutunmak yerine akışta kalmayı denemelisiniz.

İlham kanallarınız açık, yaratıcısınız. Gökyüzündeki olumlu enerjilerden yararlanarak bugün kariyeriniz ya da mesleğinize katkıda bulunacak, sizi ideallerinize ulaştıracak çalışmalar yapabilirsiniz.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi daha rahat ve akışta hissedebileceğiniz bir gün. Karamsar düşüncelerden uzaklaşıp geleceğe dönük planlar yapabilirsiniz. Öğleden sonra kariyerinizi ilgilendiren konular gündeme geliyor.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Motivasyonunuzun yüksek olduğu bir gündesiniz. Sıra dışı fikirlerinizi hayata geçirebilir, bunun için hayatınızdaki otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Gün sonlarına doğru bir yurt dışı seyahati gündeminize gelebilir.

Yöneticiniz Neptün’ün Güneş ile olumlu etkileşimi size ilham ve yaratıcılık vadediyor. Ayrıca sezgileriniz her zamankinden daha kuvvetli olabilir. Bugün içinizden geçenlere kulak verin ve hayallerinize odaklanın.

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