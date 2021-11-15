16 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 16 Kasım 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Kasım salı günlük burç yorumları...

16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hedeflerinizle ilgili adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yine de temkinli olmanızda fayda var. Bazı kararlarınızı hayata geçirmek için uygun zaman olmayabilir.

BOĞA BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde daha içedönük hissediyor olabilirsiniz. Aslında bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu unutmayın, Ay tutulması sizin burcunuzda olacak. O nedenle bol bol spiritüel çalışmalar yapmanızı öneririm.

Sosyal çevrenizde bir değişim olabilir. Yeni bir gruba, dernek ya da topluluğa katılabilirsiniz. Size uzun vadede yararı olacak yeni ilişkiler kurabilirsiniz. Ancak temkinli olmanızda fayda var.

İşinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Üst düzey kişilerden destek görmeniz mümkün. Bunlar uzun vadede yararınıza olabilir. Ancak önemli adımlar atmak konusunda şimdilik temkinli olmalısınız.

Bugün yöneticiniz Güneş’in Plüton ile olumlu etkileşimi var. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler ya da eğitim konularıyla ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. Bunlar uzun vadede sizi güçlendirebilir.

BAŞAK BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Miras, ortak kazançlar ya da resmi kurumlardaki işlerinizle ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. İşleri hızlandıracak girişimleriniz olabilir. Enerjinizin yüksek, gerilim yaratacak fevri hareketlerden uzak durun.

Evliliğiniz ya da ilişkinizde ego çatışmaları, güç savaşları söz konusu olabilir. Bu enerjiyi yönetebilirseniz ilişkiniz bundan kârlı çıkacak. Gereksiz tartışmalardan uzak durun, önemli bir karar almayın.

Bugün yöneticiniz Plüton ile Güneş arasında olumlu bir etkileşim var. Rutin işlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ufak tefek kazalara karşı temkinli olun.

Odak noktanızda ilişkiniz var. Gökyüzü enerjilerini iyi kullanabilirseniz ilişkiniz bundan kârlı çıkacak. Yöneticiniz Jüpiter’in de desteğini alıyorsunuz. Gereksiz tartışmalardan uzak durun, bir karar almayın.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular gündeminizde olabilir, bir değişimin eşiğinde olabilirsiniz. Ev-emlak alım satım ya da taşınma gibi kararlar söz konusu olabilir. Uzun vadede yararınıza olacak seçimler yapabilirsiniz.

KOVA BURCU 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitimle ilgili karşınıza fırsatlar çıkabilir. Önemli konularda ise henüz karar almamaya, temkinli olmaya dikkat edin.

Mali konular gündeminizde olabilir. Fazlaca para harcamaya müsait olduğunuz bir gün. Beklemediğiniz bir yerden sürpriz bir para da gelebilir. Yatırım yapabilirsiniz ancak dikkatli olun.

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