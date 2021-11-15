16 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ikinci günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Salı günü burçlara neler getiriyor? 16 Kasım 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 16 Kasım 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları..
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 16 Kasım 2021 salı günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 16 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 16 Kasım salı günlük burç yorumları...
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16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Hedeflerinizle ilgili adımlar atmak isteyebilirsiniz. Yine de temkinli olmanızda fayda var. Bazı kararlarınızı hayata geçirmek için uygun zaman olmayabilir.
BOĞA BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde daha içedönük hissediyor olabilirsiniz. Aslında bir dönüşümün eşiğinde olduğunuzu unutmayın, Ay tutulması sizin burcunuzda olacak. O nedenle bol bol spiritüel çalışmalar yapmanızı öneririm.
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İKİZLER BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevrenizde bir değişim olabilir. Yeni bir gruba, dernek ya da topluluğa katılabilirsiniz. Size uzun vadede yararı olacak yeni ilişkiler kurabilirsiniz. Ancak temkinli olmanızda fayda var.
YENGEÇ BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Üst düzey kişilerden destek görmeniz mümkün. Bunlar uzun vadede yararınıza olabilir. Ancak önemli adımlar atmak konusunda şimdilik temkinli olmalısınız.
ASLAN BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Güneş’in Plüton ile olumlu etkileşimi var. Yurt dışı bağlantılı işler, seyahatler ya da eğitim konularıyla ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. Bunlar uzun vadede sizi güçlendirebilir.
BAŞAK BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Miras, ortak kazançlar ya da resmi kurumlardaki işlerinizle ilgili bazı adımlar atabilirsiniz. İşleri hızlandıracak girişimleriniz olabilir. Enerjinizin yüksek, gerilim yaratacak fevri hareketlerden uzak durun.
TERAZİ BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizde ego çatışmaları, güç savaşları söz konusu olabilir. Bu enerjiyi yönetebilirseniz ilişkiniz bundan kârlı çıkacak. Gereksiz tartışmalardan uzak durun, önemli bir karar almayın.
AKREP BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Plüton ile Güneş arasında olumlu bir etkileşim var. Rutin işlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ufak tefek kazalara karşı temkinli olun.
YAY BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Odak noktanızda ilişkiniz var. Gökyüzü enerjilerini iyi kullanabilirseniz ilişkiniz bundan kârlı çıkacak. Yöneticiniz Jüpiter’in de desteğini alıyorsunuz. Gereksiz tartışmalardan uzak durun, bir karar almayın.
OĞLAK BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailevi konular gündeminizde olabilir, bir değişimin eşiğinde olabilirsiniz. Ev-emlak alım satım ya da taşınma gibi kararlar söz konusu olabilir. Uzun vadede yararınıza olacak seçimler yapabilirsiniz.
KOVA BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki otorite figürlerinden destek alabilirsiniz. Almak istediğiniz bir eğitimle ilgili karşınıza fırsatlar çıkabilir. Önemli konularda ise henüz karar almamaya, temkinli olmaya dikkat edin.
BALIK BURCU - 16 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali konular gündeminizde olabilir. Fazlaca para harcamaya müsait olduğunuz bir gün. Beklemediğiniz bir yerden sürpriz bir para da gelebilir. Yatırım yapabilirsiniz ancak dikkatli olun.
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