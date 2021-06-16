Aşk, kariyer, sağlık: 17 Haziran'da burçları neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 17 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 17 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 17 Haziran 2021 perşembe günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 17 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
17 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Çalışmalarınızın karşılığını almaya başlıyorsunuz. Yeni fikirlerinizi ortaya koyarken karşı fikirlere de kulak vermenizde yarar var. İletişimde yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Stres baş ağrılarınızı tetiklediyse dinlenmeye çalışın.
BOĞA BURCU - 17 HAZİRAN 2021
İkili ilişkilerde gereksiz tartışma ve inatlaşmalar yaşanabilir, fevri olmamanız gereken bir gün. Günlük rutinlerinizde değişiklik yapmanız gerekebilir. Değişimden hoşlanmayan yanınız karar vermenizi zorlaştırıyorsa küçük adımlar atın.
İKİZLER BURCU -17 HAZİRAN 2021
Zihninizde çok fazla düşünce uçuşuyor, biraz da karamsar gibisiniz. Düşüncelerinizi netleştirip karar almakta zorlanıyorsanız, bunun ardında ne olduğuna bakmayı deneyin. Kararlarınızın hangi sonuçları sizi korkutuyor olabilir?
YENGEÇ BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Kısa bir seyahat fikriniz varsa ertelenebilir. Yakın ilişkilerinize huzurlu bir ortam egemen. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir gün, ancak fazla anlam yüklediğiniz konularda bazı hayal kırıklıkları söz konusu olabilir.
ASLAN BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Bugünlerde maddi konulara odaklısınız. Maddi durumunuzu toparlıyor, hatta bazı yeni yatırımlar planlıyor olabilirsiniz ancak hızlı kararlar almayın. Var olanı korumak bir süreliğine en iyi karar gibi duruyor.
BAŞAK BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Yeni plan ve projelerinize odaklısınız. Kariyerinizin yanı sıra hayata geçirmek istediğiniz diğer konulara da kafa yoruyorsunuz. Gelecekle ilgili yeni hedefler belirlerken kendinizi ortaya koymak istiyorsunuz.
TERAZİ BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Kafanız epeyce karışık. Hatta bugünlerde hiçbir karar vermeden durup beklemeyi tercih etmiş olabilirsiniz. Ve bu şimdilik en iyi karar olabilir. İkili ilişkiler açısından bugün güzel enerjiler var, yararlanın.
AKREP BURCU -17 HAZİRAN 2021
Yakın arkadaşlarınızla keyifli bir ortamda bir araya gelebilirsiniz. Ancak bazı fikir uyuşmazlıkları ve tartışmalar söz konusu olabilir. Geçmişi tekrar gündeme getirmeyip bugüne bakmanızda yarar var.
YAY BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Kariyerinizle ilgili bazı değişimler ve yeni kararlar gündemde. Bazı blokajlar olsa da, olaylara iyimser yaklaşımınızla problemlerin üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. İkili ilişkiler açısından keyifli bir gün.
OĞLAK BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Bugünlerde bazı organizasyonlar ve planlamalarla uğraşıyor olabilirsiniz. Atılması gereken imzalar varsa biraz daha beklemeniz yararınıza olur. Hep olduğu gibi doğru zamanda doğru kararı vereceksiniz.
KOVA BURCU -17 HAZİRAN 2021
Bazı kaygılarınız ve korkularınız tetiklenmiş olabilir. Diğerlerinden farklı düşündüğünüz konularda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Fikir çatışmalarına girmemeye, kendi doğrularınızda ısrarcı olmamaya çalışın.
BALIK BURCU - 17 HAZİRAN 2021
Evlilik ya da ortaklık konularında bazı tartışmalar ya da fikir ayrılıkları söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalar ya da iletişim kazaları yaşanabilir. Fazla alttan aldığınız durumlar varsa yeniden değerlendirin.
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