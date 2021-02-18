Astrolog Duygu Demir yorumladı: Bugün hangi burcu neler bekliyor?

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı ve Çin astrolojisini bulabilirsiniz... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 19 Şubat günlük burç yorumları:

KOÇ BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Sosyal çevrenizde sizi etkileyecek birileri olacak. Arkadaşlarınızla para ilişkisine girmeye pek uygun zamanlar değil.

BOĞA BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki 10 gün kariyer ortamında rekabetin çok daha çabuk kızıştığını görebilirsiniz; prestijinizi korumaya bakın.

İKİZLER BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki 10 gün boyunca iş ortamında şakalaşmaların dahi çabucak tartışmalara dönüştüğünü, gizli rekabetlerin ortaya çıktığını görebilirsiniz, aman dikkat.

YENGEÇ BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca aşk ilişkileri çok daha tutkulu olacak. Öte yandan değerlerde buluşamamak çabucak gerilimlere yol açacaktır.

ASLAN BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca partner, ev, yuva alanında keyifli zamanlar sizi bekliyor ancak en ufak stres büyüyebilir, aman dikkat.

BAŞAK BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca iş ortamında flörtler ve hoşunuza giden konuşmalar, sosyal medyadan haberleşmeler olabilir. Öte yandan fikirlerinizi kabul ettirmek için zorlamamalısınız.

TERAZİ BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca finansal kaynaklarınızı sizi mutlu eden şeylere harcamak isteyeceksiniz; işler kontrolden çıkabilir aman dikkat.

AKREP BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca hızlı harekete geçiyorsunuz; rekabet hissiniz yüksek ancak evdekilerle gerilmemek iyi olacaktır.

YAY BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca iletişim söz konusu olduğunda adı konulmamış bir tansiyon ve gerginlik, gizli bir rekabet söz konusu olabilir aman dikkat. Özellikle de yakınlarınızla kurduğunuz ilişkilerde.

OĞLAK BURCU -19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca sosyal çevreniz sayesinde para kazanabileceğiniz alanları büyütebilir, beraber planlar yapabilirsiniz. Ancak harcamalarınız biraz kontrolsüz olacak gibi duruyor.

KOVA BURCU - 19 ŞUBAT 2021

Önümüzdeki on gün boyunca iş ortamında sizi heyecanlandıracak ve hatta maddi gelirinizi arttırabilecek fırsatlar karşınıza çıkacak. Projelere daha tutku dolu yaklaşabilirsiniz.

BALIK BURCU - 19 ŞUBAT 2021

İlişkiler konusunda çok daha tutkulu ve heyecanlısınız; bilinmezliğe doğru riskler alabilirsiniz. Gizli ya da platonik ilişkilere kapılma zamanı pek değil.

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