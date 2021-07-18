Aşk, kariyer, sağlık: 19 Temmuz'da burçları neler bekliyor?
19 Temmuz 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 19 Temmuz'da neler bekliyor? İşte 19 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 19 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 19 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Mars’ın Ay ile olumsuz etkileşimi bugün fevri hareket etmemeniz konusunda sizi uyarıyor. Negatif sonuçlar ortaya çıkabilir. Miras, vergi, sigorta gibi konular gündeminize gelebilir.
BOĞA BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Venüs, Ay ile olumsuz açı yapıyor. Bu da ilişkileri zorlayabilen etkiler getiriyor. Evliliğiniz ya da ilişkiniz odak noktanızda. Öfkenize hakim olmaya çalışmanız önemli.
İKİZLER BURCU -19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılacak işler listenizi düzenleyerek ve işlerinizi organize ederek haftaya başlayabilirsiniz. Dağınık bir zihne sahip olduğunuzdan, planlama yapmak sizin için her zaman önemli. Bugün ilişkileri zorlamamaya çalışın.
YENGEÇ BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkiler açısından biraz zorlayıcı bir gün. Gereksiz gerilim ve tartışma ortamı doğabilir. Ortak noktalarınıza yoğunlaşmayı ve beraberce keyif aldığınız aktiviteler planlamayı deneyebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Güneş’in akşam saatlerinde Ay ile olumlu etkileşimi son günlerde sizi zorlayan aile problemlerini çözebileceğinizi söylüyor. İnisiyatif alabilir, aileyi derleyip toparlayan kişi olabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakınlarınızla iletişimde zorlanabileceğiniz bir gün. Bugün hem öfke yönetimine hem de ilişkileri zorlamamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz daha akışta kalmayı ve zamana bırakmayı deneyin.
TERAZİ BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hafta başlarken bazı parasal konuları çözüme kavuşturmaya odaklanabilirsiniz. Bir yatırım kararı almak ya da harcamalarda bulunmak için biraz bekleyin. Akşam saatlerinde ilişkiler teste tabi tutulabilir.
AKREP BURCU -19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay bugün geç saatlere kadar sizin burcunuzdaki transitine devam ediyor. Bu süreçte içsel gücünüze kavuştuğunuzu hissedebilirsiniz. Planlarınız kafanızda şekillenmiş olabilir ancak harekete geçmek için biraz bekleyin.
YAY BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal ortamlarda anlaşılmadığınızı düşünebilir, kendinizi geri çekmek isteyebilirsiniz. Sosyalleşmek için gerçekten de pek uygun bir gün değil. Daha manevi çalışmalar içerisinde olmak size iyi gelebilir.
OĞLAK BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Katıldığınız bir sosyal ortamda gereksiz gerginlikler yaşanabilir, bazı kişilerin fevri çıkışlarına maruz kalabilirsiniz. Bugünlerde arkadaşlıklar konusunda adeta testten geçiyorsunuz. Her zamanki duruşunuzu koruyun.
KOVA BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mesleğiniz ve çalışmalarınızla ilgili bazı konularda harekete geçmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Kendinizi agresif ve huzursuz hissetmeniz mümkün. Böyle bir durumdayken biraz daha beklemek daha iyi olabilir.
BALIK BURCU - 19 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçiniz içinize sığmıyor, her şeyden uzaklaşmak istiyorsunuz. Mümkünse uzaklara bir seyahat planlayın, değilse sizi düşüncelerinizden uzaklaştıracak spiritüel çalışmalar yapın ya da sanatla ilgilenin.
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