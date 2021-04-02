2 Nisan günlük burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 2 Nisan cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 2 Nisan 2021 cuma günü için günlük burç yorumları:



2 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 2 NİSAN 2021

Öğle saatlerine kadar umut dolu ve atak bir şekilde girişimlerinizi halledebilirsiniz. 14.00 sularında aceleci tavırlar zarara uğratabilir, daha çabuk sinirlendiğinizi fark edebilirsiniz. Akşama doğru ise biraz daha dalgın olmanız olası.

BOĞA BURCU - 2 NİSAN 2021

Finansal koşullarınız, ortak kaynaklarınıza daha çok odaklandığınız, belki normalden biraz daha endişeli olduğunuz bir gün olabilir. Öğle saatlerinde anlık ve beklenmedik bir harcamanız olası. Akşama doğru fazla fedakar davranabilir, sınır çizmekte zorlanabilir, biraz daha melankolik hissedebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 2 NİSAN 2021

İkili ilişkiler ve beraber hareket etme gündeminiz devam ederken, öğle saatlerinde telaşlı davranabilir ve orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru biraz daha dalgın olmanız olasıdır.

YENGEÇ BURCU - 2 NİSAN 2021

İş ortamında odağınızı bekleyen konuların fazla olduğu ancak atılımlarınızın karşılığınız bulduğunuz bir gün olacak. 14.00 sularında bir gerginlik ile karşılaşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili uğraştığınız bir konu varsa gündeminize gelebilir. Akşama doğru daha hayalperestsiniz.

ASLAN BURCU - 2 NİSAN 2021

Konuşkan ve keyifli olduğunuz, enerjinizle mutluluk verdiğiniz bir güne merhaba. Öğle saatlerinde partneriniz veya sosyal çevrenizle biraz gerilebilir veya aceleci tavırlarla aksilikler yaşayabilirsiniz. Aman dikkat. Akşama doğru finansal koşullarınızla ilgili aklınızı karıştıran veya enerjinizi dağıtan durumlar olabilir.

BAŞAK BURCU - 2 NİSAN 2021

Ev içinde ilginizi bekleyen konulara her zamankinden fazla odaklanmanız gerekebilir. Finansal kaynaklar, ödemeler veya aile bireylerinde sağlık konusu var ise bunlara daha çok odaklanabilirsiniz. Öğle saatlerinde kariyer ve ev arasında kalmanıza neden olan veya iş ortamında gerginlik yaratan bir durum olabilir. akşama doğru daha dingin olmak isteyeceksiniz.

TERAZİ BURCU - 2 NİSAN 2021

İletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir gün sizi bekliyor. Konuşmalar, projeler, yakınlarınızla olan ilişkiler veya kısa seyahatler gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde teknolojik aletlerde bir sorun olabilir veya iletişimsel bir kaza. Akşama doğru ise doğru işlerinize dalabilirsiniz.

AKREP BURCU - 2 NİSAN 2021

Para, üretim, kaynaklarınızın daha çok gündemde olduğu bir gün sizi bekliyor. Öğle saatlerinde anlık bir harcamanız olabilir. Akşama doğru ise ilişkilere / çocuklara dair aklınızı, kalbinizi karıştıran durumlarla karşılaşabilirsiniz.

YAY BURCU - 2 NİSAN 2021

Kendinize ve ilişkilerinize daha çok odaklanmak istediğiniz bir gün olacak. Öğle saatleri biraz gerilimli olabilir. İş ortaklıklarınız varsa çok daha hızlı ve anlık kararlar alınabilir. Akşama doğru evin içine merhamet desteği geliyor.

OĞLAK BURCU - 2 NİSAN 2021

Biraz daha kendi içinize döndüğünüz ve bir şeyleri anlamlandırmaya çalıştığınız bir gün olacak. Evin içinde çözmeniz gereken konular olabilir. Öğle saatlerinde iş ortamında bir gerginlik olması olasıdır. Akşama doğru biraz daha akışına bırakmak isteyeceksiniz.

KOVA BURCU - 2 NİSAN 2021

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizin gündemde olduğu, hedeflerinize odaklandığınız bir gün olacak. Güzel konuşmalar ve projeler yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde hızlı ve telaşlı kararlar almak gerekebilir, acele etmeyin. Akşama doğru finansal konularda karmaşa hissedebilirsiniz.

BALIK BURCU - 2 NİSAN 2021

Gün içinde kariyerinize odaklanmak isteyecek, iş ortamında güzel ve keyifli adımlar atabileceksiniz. Öğle saatlerinde ev ve kariyer arasındaki dengeyi bulmak biraz zor olabilir. Akşama doğru ne istediğinizi belirlemekte biraz zorlanabilirsiniz.

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