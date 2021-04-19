20 Nisan 2021 günlük burç yorumları: Burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 20 Nisan 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Duygu Demir Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 20 Nisan günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...



20 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 20 NİSAN 2021

Bugün güçlü, yaratıcı ve baskın bir enerji hakim. Kendinizi ve sözlerinizi kabul ettirmek isteyeceksiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU - 20 NİSAN 2021

Gün boyunca aile, ev, kariyer arasındaki dengeyi kurmak önemli olacak. Biraz inatçılığınız baskın olabilir. Önemli kararlar almak zorunda hissedebilir, temkinli olmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU - 20 NİSAN 2021

Yakınlarınızla iletişimde olmak size iyi gelecek. Bolca sosyal medya, konuşma, sohbet ön plana çıkıyor. Kısa mesafeli yollar, yakın vadeye dair planlar, eğitimler ve konuşmalar gündeme geliyor.

YENGEÇ BURCU - 20 NİSAN 2021

Finansal koşullarınıza odaklandığınız bir gün sizi bekliyor. Yakınlarınız, dostlarınız, beraber gelecek planları önemli olacak. Biraz daha sakin ve güvenli bir şekilde ilerlemek isteyebilirsiniz.

ASLAN BURCU - 20 NİSAN 2021

Bugün sizin gününüz. Kendinizi ifade etmek isteyecek, gücünüzü sergileyeceksiniz. Daha eğlenceli ve yaratıcı hissedebilirsiniz. Yine de ev, yuvaya dair sorumluluklarınız ve kariyerde yapmak istedikleriniz arasında denge bulmak önemli olacak.

BAŞAK BURCU - 20 NİSAN 2021

Bugün biraz kendinize dönmek isteyebilirsiniz. Gelecek, eğitimler, seyahatler, sağlık, kontrolünüz dışındaki konular derken daha sakin kalmak istemeniz doğal. Seçim yapma değil ama biraz bekleme zamanı gibi duruyor.

TERAZİ BURCU - 20 NİSAN 2021

Gün boyunca sosyal çevreniz ve iletişimler ön plana çıkıyor. Bu aralar gündeminiz finansal kaynaklarınız, ödemeler, ortaklaşa alınacak kararlar üzerine. Biraz sabit fikirli davrandığınız zamanlar olabilir.

AKREP BURCU - 20 NİSAN 2021

İkili ilişkiler, ilişkinin nereye nasıl gideceği ve beraberce alınacak kararların daha ön plana çıktığı günlerdesiniz. Yavaş, temkinli ve istikrarlı olmak isteyeceksiniz. Kariyerinizde sesinizin duyulması sizin için önemli olacak.

YAY BURCU - 20 NİSAN 2021

Hayallere, ticari girişimlere, seyahatlere, eğitimlere odaklandığınız bir gün olacak. Neşenizle dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz. Yine de iş ortamında düzen kurma ihtiyacınız arada sizi meşgul edecek.

OĞLAK BURCU - 20 NİSAN 2021

Finansal koşullar, ödemeler, kaynaklar bugün gündeminizde olacak. Kendinizi biraz daha sıkışık, bazen de endişeli hissedebilirsiniz. Bir yandan çocuklar, flörtler, ilişkiler, sizi mutlu edecek konulara adım atmak isteyeceksiniz.

KOVA BURCU - 20 NİSAN 2021

İlişkilere odaklı olduğunuz bir gün olacak. Beraberce keyifli zaman geçirmek isteyebilri ancak ev, yuva, kariyer, ilişki düzleminde doğru adımları atmakta bazen zorlanabilirsiniz. Karşılıklı inatlar devreye girebilir.

BALIK BURCU - 20 NİSAN 2021

İş ortamı, günlük rutinleriniz, sağlık gibi gündemleriniz yoğun olacak. Yöneticilerle doğru iletişimi kurmak sizi ön plana çıkaracaktır. Karşılıklı inat ve kendi fikrini savunma hali sizleri biraz yorabilir. Daha güvenilir olanı yapmak isteyeceksiniz.

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