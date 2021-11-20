21 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi sonrası astrolojiye ilgi daha da arttı. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha yakından takip ediliyor. Peki, 21 Kasım 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 21 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 21 Kasım pazar günlük burç yorumları...

21 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 21 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün yakın çevre ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Özellikle nasıl bir dille iletişim kurduğunuz önemli. Sakinliğinizi korumaya çalışın, yıkıcı değil yapıcı olun. Bu uzun vadede ilişkilerinize katkı sağlayacak.

BOĞA BURCU - 21 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal durumunuzu ilgilendiren konularda fazla iyimser davranıp riske girebilirsiniz ve bu durum sonradan başınızı ağrıtabilir. Ekonomik koşullarınızı göz önünde bulundurun. Önemli bir mali karar almayın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter’le olumsuz, Plüton’la olumlu etkileşimi var. Hayatınıza yeni bir yön vermeye çalışırken madalyonun iki yüzünü de görebilme becerinizi kullanın. Esnek olun ki kırılmayın.

İç sesiniz susmuyor, aklınızdan yüzlerce düşünce geçiyor olabilir. Meditasyon yapmak, düşüncelerinizi yazmak size iyi gelebilir. İletişim kurarken alıngan olabileceğiniz için kendinizle kalmak iyi bir fikir olabilir.

Sosyal çevrenizle ve arkadaşlarınızla iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gün. İlişkiler güçlenebileceği gibi tartışmalar da çıkabilir ve gereksiz yere büyüyebilir. Nasıl bir dille iletişim kurduğunuz belirleyici olacak.

BAŞAK BURCU - 21 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür’ün Jüpiter’le olumsuz, Plüton’la olumlu etkileşimi var. Kariyerinizi ilgilendiren konularda karar almadan önce çok boyutlu düşünmeniz, sabit bir bakış açısında kalmamanız önem taşıyor.

Yurt dışı bağlantılı işler, yüksek öğrenim konuları gündeminizdeyse bugün kararsızlıklar yaşayabilir, her açıdan bakmaya çalışırken işin içinden çıkamayabilirsiniz. Şimdilik beklemede kalmanızda fayda var.

Yöneticiniz Plüton ile Merkür arasında olumlu etkileşim var. Miras, ortak kazançlar, hukuki süreçler gündeminizdeyse sizi güçlendirecek ve yaşamınızı dönüştürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Yöneticiniz Jüpiter’in Merkür’le olumsuz etkileşimi sizi ilişki alanınızda etkiliyor. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın, görüşlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. Aksi halde aranızdaki gerginlik büyüyebilir.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde yarım kalan, tamamlanması gereken işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Yaşam alanınızda büyük bir değişim kararı almayın. Sağlığınıza daha fazla önem vermeniz gereken bir süreç.

KOVA BURCU 21 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizde iletişim dilinize dikkat edin. Kendi doğrularınızda ısrarcı olmayın. Analiz gücünüzle hakikatleri görebiliyor olsanız bile, bunları kabul ettirmeye çalışmayın. Aksi halde aranızdaki gerginlik büyüyebilir.

Haftanın son gününde ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Aile üyeleriyle olan iletişiminizde dikkatli olmanız, görüşlerinizi kabul ettirmeye çalışmamanız önem taşıyor. Gereksiz kırgınlıklar söz konusu olabilir.

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