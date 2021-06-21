Aşk, kariyer, sağlık: 22 Haziran'da burçları neler bekliyor?
Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık... Burçları 22 Haziran'da neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden 22 Haziran 2021 günlük burç yorumları...
Aşk, kariyer, sağlık... 22 Haziran 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı. Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
22 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Ay’ın öğleden sonra Yay burcuna geçmesiyle birlikte sizin için eğitim, yurt dışı bağlantılı işler ve seyahatler gündeme geliyor. Sabah saatlerinde Ay’ın Venüs’le olumlu açısı ilişkilere tatlı bir ton verebilir.
BOĞA BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Miras, vergi, sigorta gibi konular gündeminizde olabilir. Güne keyifli bir başlangıç yaparken, ilerleyen saatlerde canınızı sıkacak bazı konular söz konusu. Herhangi bir imza atmadan önce birkaç gün bekleyin.
İKİZLER BURCU -22 HAZİRAN 2021
Odak noktanızda ikili ilişkiler ya da evliliğiniz var. Ay’ın olumlu açıları ile bazı konularda uzlaşma sağlayabilirsiniz. Merkür retrosu bitmeden kafa karışıklığınız bitmeyecek ama yakında rahatlıyorsunuz.
YENGEÇ BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Bazı günlük rutinlerinize odaklanmaya başlıyorsunuz. Hayata biraz daha iyimser bakmaya başlayabilirsiniz. İç dünyanızı etkileyen ya da iniş çıkışlar yaşamanıza neden olan konuları düzene koymak isteyebilirsiniz.
ASLAN BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Ay’ın iyimser Yay burcundaki transiti size keyifli günler getiriyor. Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle etkinlikler planlayabilirsiniz. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Ailenizle ilgili ya da ev içi bazı konular gündeme gelebilir. Ev taşımak ya da ev arayışı söz konusu olabilir. Bu kez detaylara takılmak ya da mükemmeliyetçi olmak yerine ailenizin görüşlerine kulak verebilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Bugünlerde sizin için kısa seyahatler söz konusu olabilir. Bunlar eğitim, yüksek öğrenim konularıyla bağlantılı da olabilir. Yakınlarınız ya da kardeşlerinizle daha açık bir iletişimde olacağınız günler.
AKREP BURCU -22 HAZİRAN 2021
Günün ilerleyen saatlerinde alışveriş yapma dürtünüze engel olamayabilirsiniz. Bu nedenle de biraz fazla para harcama ihtimaliniz sözkonusu. Son günlerdeki gerginliğiniz yavaş yavaş sona eriyor.
YAY BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Ay’ın sizin burcunuzda transite başlamasıyla birlikte plan ve projelerinize odaklanıyorsunuz. Yapmak istediğiniz çok fazla şeyin içinden seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Bir yapılacak işler listesi hazırlayarak başlayın.
OĞLAK BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Güçlü karakteriniz zayıf taraflarınızı kabullenmenize çoğu kez engel oluyor. Olayların biraz daha iyi tarafını görmeyi deneyebilirsiniz. İç dünyanıza odaklanmak isteyeceğiniz günlerdesiniz.
KOVA BURCU -22 HAZİRAN 2021
Arkadaş çevrenizle sosyalleşmek isteyeceğiniz günler başladı. Bir süre sonra yine kendi dünyanıza çekilmek isteyeceğinizden bugünleri iyi değerlendirin. Yenilikçi fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz.
BALIK BURCU - 22 HAZİRAN 2021
Kariyeriniz ya da mesleğinizle ilgili yeni sürpriz gelişmelerin olabileceği günler. Mesleğinizde sizi geliştirecek bir eğitime başlayabilirsiniz. Kendinizi geliştireceğiniz okumalar üzerine yoğunlaşabilirsiniz.
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