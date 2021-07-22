Aşk, kariyer, sağlık: 22 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 22 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



22 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 22 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kariyerinizle ilgili konular gündeme geliyor. Mesleğinizde daha sağlam adımlarla ilerlemek adına kendinize yeni bir yol haritası çizmek konusunda istekli olabilirsiniz. Enerjiniz her zamankinden yüksek.

BOĞA BURCU - 22 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Venüs bugün Başak burcuna geçiyor, ilişkiniz sınava tabi tutulabilir. Güvensizlik duygunuzu, kendinizi garantiye alma ihtiyacınızı abartırsanız ilişkiniz açısından zorlu bir süreç yaşayabilirsiniz.

Bugünlerde karşılaşacağınız insanlar ve deneyimleriniz sonucu kendinizle birtakım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yeni tanışacağınız insanlarla ilgili fazla beklentiye girmemeye dikkat edin.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündeme geliyor. Gökyüzünde biraz gergin enerjiler var. Konuşmalarınızda aşırı tepkisel olmamaya, olaylara biraz daha sakin yaklaşmaya özen gösterin.

Güneş bugün sizin burcunuza geçiyor. Enerjinizin çok daha yükseleceği, yaratıcılığınızın artacağı bir döneme giriyorsunuz. Bol bol eğlenmek isteyebilirsiniz ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

BAŞAK BURCU - 22 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Venüs bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor, ilişkiler açısından adeta bir sınav dönemi. Fazla mükemmeliyetçi ya da eleştirel yaklaşımınız ilişkinizi zorlayabilir, problemli bir ilişki ise bitme noktasına gelebilir.

Yöneticiniz Venüs’ün Başak’a geçmesi sizi ilişkinizde görmekten kaçındığınız gerçeklerle yüzleştirebilir. Karşı taraf sizin ona yüklediğiniz anlamları taşıyamayabilir. Beklentilerinizi abartmamaya dikkat edin.

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ancak sosyal ilişkiler açısından gerilimli bir gün. Olaylar karşısında öfkenize hakim olmaya, aşırı tepki vermemeye dikkat edin.

Yöneticiniz Jüpiter bugün Venüs ile olumsuz etkileşimde. İlişkinizde ya da gireceğiniz sosyal ortamlarda bazı gerginlikler söz konusu olabilir. Çıkabilecek tartışmaları uzatmamaya dikkat edin.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Plan ve projelerinizle ilgili yeni fikirler aklınıza gelebilir. Hedeflerinize yönelik yeni adımlar atmak için istekli olabilirsiniz. Organizasyon beceriniz zirvede.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnsanlardan uzaklaşıp yalnız vakit geçirmek isteyeceğiniz günlerdesiniz. Enerjinizi yeniden şarj etmek için biraz kendinizle kalmaya ihtiyacınız var. Bu sırada ilişkinizle ilgili bazı sorgulamalar yapabilirsiniz.

Arkadaşlarınız ya da sosyal çevrenizle bir etkinliğe katılabilirsiniz. Ancak ortamda bazı gerginlikler yaşanabilir. Bazı kişilere fazla anlam yüklediğinizle ilgili kendinizle yüzleşebilirsiniz.

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