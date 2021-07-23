Aşk, kariyer, sağlık: 23 Temmuz'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 23 Temmuz 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 22 Temmuz günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



23 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 23 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kariyerinizle ilgili karşınıza çıkan yeni olasılıkları değerlendirebilirsiniz. Hedeflerinize doğru ilerlememeniz için hiçbir sebep yok. Sadece ani karar vermemeye, hızlı adım atmamaya dikkat edin.

BOĞA BURCU - 23 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir. Yeni bir eğitim almayı düşünebilirsiniz. Diğer taraftan hızlı karar almamanız gereken bir gün. Bazı krizler ortaya çıkabilir.

Miras, vergi, sigorta ya da başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Yöneticiniz Merkür, Ay ile olumsuz açı yapıyor. Herhangi bir anlaşma için uygun bir gün değil.

Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili konular gündeme geliyor. Kriz yaratacak durumlar ortaya çıkabilir ve dengeler sarsılabilir. Duygularınıza kapılıp ani kararlar almamaya, fevri davranmamaya dikkat edin.

Günlerinizi eğlence ve bol yeme-içme ile geçiriyor olabilirsiniz; ancak gökyüzü bugünlerde sağlığınıza dikkat etmeniz konusunda sizi uyarıyor. Özellikle kalp ve damar sağlığınıza dikkat edin.

BAŞAK BURCU - 23 TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler açısından gerilimli bir gün. İletişimde zorluklar olabilir, anlaşmazlık ve fikir ayrılıkları yaşanabilir. Yöneticiniz Merkür Ay ile olumsuz açı yapıyor. Eleştirinin dozunu kaçırmamaya dikkat.

Ailevi konular gündeme gelebilir. Aile içinde çatışmalara, yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Dengeleri yeniden kurmanız gerekebilir. Adil yaklaşımınızla kimseye haksızlık edilmemesi için uğraşabilirsiniz.

Kardeşleriniz, akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Plüton’un Ay ile gerilimli açısı sinirlerinize hakim olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Tartışmalara açık bir gün.

Ekonomik durumunuzu ilgilendiren gelişmeler yaşanabilir. Aşırı ve gereksiz harcama yapma dürtünüze hakim olmaya çalışın. Bugünlerde alacağınız bir karar uzun vadede size zarar verebilir.

OĞLAK BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken hayatınızla ilgili bazı kararlar almanın eşiğinde olabilirsiniz. Ancak kararlarınızı her zamankinden daha fazla ölçüp tartmanız gerekiyor.

KOVA BURCU TEMMUZ 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçinize dönmek, yalnız kalmak istediğiniz günlerdesiniz. İnsanlarla aranıza biraz mesafe koymaya ihtiyacınız var. Kendinizi sosyalleşmeye zorlamayın. İlişkiler açısından gerilimli bir gün.

Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Ancak ilişkilerde gerginlikler, karşılıklı ego savaşları olması muhtemel. Bunlar hassas sinir sisteminize fazla gelebilir, o nedenle kendinizi korumaya alın.

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