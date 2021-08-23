Aşk, kariyer, sağlık: 24 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 24 Ağustos 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Ağustos salı günlük burç yorumları...



24 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 24 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün biraz kendinizle kalıp sosyal ortamlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Geçen haftanın yorgunluğunu taşıyorsunuz. Çevrenizle diyaloglarınızda iletişim problemleri ortaya çıkabilir.

BOĞA BURCU - 24 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündüz saatlerinde çevrenizle etkileşiminiz yoğun olabilir, sosyal gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Akşam saatlerinden itibaren kendinizi biraz daha geriye çekmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz.

İşinizle ilgili olarak iletişimde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Yöneticiniz Merkür’ün desteği altındasınız, krizi yönetebilirsiniz. Akşam saatlerinde bir sosyal etkinlik gündeme gelebilir.

Almak istediğiniz bir eğitim ya da yurt dışı bağlantılı işler gündeminizde olabilir. Önemli bir karar almadan önce araştırmalarınızı iyi yapın. Akşam saatlerinde karşınıza sürpriz gelişmeler çıkabilir.

Vergi, sigorta, miras, ortak kazançlar gibi konular gündeminizde olabilir. Bunlarla ilgili olarak bir karar almaktan ya da imza atmaktan şimdilik uzak durun. Akşam saatlerinde yurt dışıyla ilgili gelişmeler olabilir.

BAŞAK BURCU - 24 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler, evlilik, ortaklık konuları gündeminizde. Yöneticiniz Merkür’ün desteği altındasınız. Krizi iyi yönetirseniz gökyüzünün ilişkileri güçlendirici enerjisinden yararlanabilirsiniz.

İş gündeminiz yoğun. Yapılacak işler, görev ve rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde iş gündeminizi geride bırakıyorsunuz ve ikili ilişkiler gündeme geliyor. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İkili ilişkiler gündeminizde olabilir. Gökyüzünde ilişkileri güçlendiren enerjiler var. Yöneticiniz Plüton’un desteği altındasınız. Akşam saatlerinde ilgilenmeniz gereken bir iş ortaya çıkıp biraz tadınızı kaçırabilir.

Aileniz, aile büyüklerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Taşınma, ev-arsa alım satım gibi işleriniz varsa herhangi bir karar veya imza için beklemede kalın. Akşam saatleri ikili ilişkiler açısından keyifli.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kaygı ve endişeleriniz tetiklenebilir, bu da ilişkilerinize yansıyabilir. Özellikle yakın arkadaşlık ilişkilerinizde gereksiz gerginlikler söz konusu olabilir. Akşam saatlerinde aileyle ilgili konular gündeme geliyor.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündüz saatlerinde mali konular gündeminizde. Herhangi bir alım-satım kararı vermeden önce şimdilik beklemede kalın. Akşam saatleri keyifli, yakın arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz.

Akşam saatlerinde Ay’ın sizin burcunuzdaki seyahati sona eriyor ve parasal konular gündeminize geliyor. Önemli bir harcama ya da alım-satım kararı verecekseniz şimdilik beklemede kalın.

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