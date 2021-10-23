24 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 24 Ekim 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 24 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 24 Ekim pazar günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



24 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 24 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın son gününü dostlarınız ya da kardeşlerinizle birlikte geçirebilirsiniz. Sosyal ortamlara katılmak, fikir alış verişleri yapmak için elverişli bir gün. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

BOĞA BURCU - 24 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal konular gündeminizde. Konforunuz için yaptığınız harcamalarda ipin ucu kaçabilir. Bütçenizi yeniden planlamanız gerekebilir. Birikimlerinizi değerlendirmek için araştırmalarınızı iyi yapın.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük planlar, projeler geliştirebilir; merak ettiğiniz konularla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz. Yöneticiniz Merkür sizi destekliyor.

Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınıza ittiğiniz konular su yüzüne çıkabilir. Yalnız kalmak isteyebilir ya da kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Spiritüel çalışmalarla ilgilenmek iyi gelebilir.

Haftanın son gününde biraz eğlenmek ve kafanızı boşaltmak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek için plan veya organizasyon yapabilirsiniz. Bir davete ya da etkinliğe katılabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 24 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş çevrenizdeki insanlarla bir davet ya da etkinlikte bir araya gelebilirsiniz. Görüş alış verişleri, sohbet ortamları için elverişli bir gün. Konuştuğunuz kişilerden kariyerinizi ilgilendirecek haberler alabilirsiniz.

Yurt dışıyla bağlantılı konular ya da bir seyahat gündeminizde olabilir. Son zamanlarda sizi epeyce yoran gündeminizden biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Uzun bir yürüyüşe çıkmak iyi gelebilir.

Bugünlerde daha fazla içinize dönebilir, kendinize vakit ayırmak ve hayatınızı analiz etmek isteyebilirsiniz. Haftanın son gününde biraz kendinize zaman ayırmaya ve dinlenmeye çalışın.

Haftanın son gününde ilişkinize vakit ayırabilir, partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa katılacağınız sosyal ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Gerekli kontrolleriniz için randevu alabilirsiniz. Odağınızı günlük rutinlerinize vererek planlama, düzenleme gibi işlerle ilgilenebilirsiniz.

KOVA BURCU 24 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününde ilişkinize vakit ayırabilir, partnerinizle keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bir ilişkiniz yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz, havada flört enerjisi yüksek. Hobilerinizle ilgilenmek için de güzel bir gün.

Haftanın son gününde ailenize vakit ayırabilirsiniz. Sohbet ortamlarında yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun. Her şeyi kişisel almayın. Taşınma, ev alım-satımı gibi konular da gündeme gelebilir.

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