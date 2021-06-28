Aşk, kariyer, sağlık: 29 Haziran'da burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 29 Haziran 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Haziran günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



29 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...

KOÇ BURCU - 29 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Kredi, sigorta, borç-alacak gibi konular gündeminize gelebilir. Hedeflediğiniz konularla ilgili girişimlerde bulunmak, risk almak isteyebilirsiniz. Ancak bazı konularda belirsizlikler söz konusu olabilir.

BOĞA BURCU - 29 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla keyifli ortamlarda bulunabilir, yeni sosyal topluluklara katılabilirsiniz. Sosyal medyada da yoğun bir trafik söz konusu olabilir. Bazı sanatsal aktiviteler için de güzel bir dönem.

Yoğun bir iş temposu içerisinde olabilirsiniz. Yapmanız gereken iş görüşmeleri ya da toplantılar varsa bunları organize etmek için ideal bir gün. İşlerinizden verimli sonuçlar alabilirsiniz.

Eğitim, seyahat, yurt dışı bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili süregelen konular varsa yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay’ın Balık’taki transiti duygusal olarak da sizi etkiliyor olabilir.

Vergi, nafaka, miras gibi konularla ilgilenmeniz, bazı ödemeler yapmanız gerekebilir. Kredi almak ya da ödemek gündeminize gelebilir. Başkalarından size gelen maddi kaynaklar da söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 29 HAZİRAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ortaklık konularınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İşle özel hayat dengesini kurmakta zorlanırsanız yakın ilişkilerinizde duygusal problemler yaşayabilirsiniz.

Enerjinizin büyük kısmını günlük rutin işlerinize verebilirsiniz. Biriken veya yapmayı ertelediğiniz işler varsa tamamlamak için ideal bir gün. Kişisel gelişim konularıyla da ilgilenebilirsiniz.

Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız kişilerle bir araya gelebilir, hoşça vakit geçirebilirsiniz. Eğlenceli ya da sanatsal bir aktiviteye katılabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular da gündeminize gelebilir.

Bazı ailevi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Evinizle ilgili yapılması gereken işler söz konusu olabilir. Ev taşımak ya da emlak-arsa alım satımı gibi konular gündeminize gelebilir.

Kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizde bulunan kişilerle ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorun çözme ve yapılacak işleri organize etme yeteneğinizle genellikle yardım istenen kişi oluyorsunuz.

Bazı ani harcamalar yapmanız gerekebilir. Sahip olduğunuz maddi kaynaklarla ilgili yeni kararlar almak, bazı planlamalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ekonomiyle ilgili gündemi dikkate almayı unutmayın.

Ay’ın sizin burcunuzdaki transiti sürerken, Neptün retrosuyla birlikte içinize döndüğünüz günlerde olabilirsiniz. Kişisel gelişiminizle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Hayallerinizi yeniden gözden geçirmeniz iyi olabilir.

Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/

Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...

İLGİLİ İÇERİKLER

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR