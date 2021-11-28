29 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 29 Kasım 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 29 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 29 Kasım pazartesi günlük burç yorumları...

29 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 29 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya ilişkinizle ilgili gelişmelerle başlıyorsunuz. Yöneticiniz Mars’ın Neptün’le olumlu etkileşimiyle gökyüzü adeta dileklerinizi gerçekleştirmek için hazır. Ancak atmanız gereken adımları cesaretle atmalısınız.

BOĞA BURCU - 29 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Düzenleme, organizasyon konularıyla uğraşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı kontrolleri yaptırmanız ve gerekli tedavilere başlamanız iyi olabilir.

Haftaya ilişkinize odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta başındaki olumlu gökyüzü enerjileri sayesinde, yeni başlayan bir ilişkiniz varsa güzel gelişmeler olabilir, adeta hayalleriniz gerçek oluyor.

Eviniz ve ailenizle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Ev-arsa alım satım konuları gündeminizdeyse ya da taşınmak üzere ev arayışındaysanız belirsizlikler ortadan kalkabilir, aksiyon alabilirsiniz.

Haftanın ilk gününde yakın çevrenizle ya da kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Güzel haberler alabilir ve onlar adına mutlu olabilirsiniz. Kendiniz için de güzel dileklerde bulunmayı unutmayın.

BAŞAK BURCU - 29 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın ilk gününde parasal konulara odaklısınız. Herhangi bir karar almak ya da adım atmak için hazırsınız, ancak dış koşulları göz önünde bulundurmayı unutmayın. Beklemediğiniz sürpriz bir gelir elde edebilirsiniz.

Bu haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda seyahat ediyor olacak. Güneş tutulması öncesinde hayatınızı gözden geçirmek, bundan sonrasında nasıl ilerlemek istediğinize bakmak iyi olabilir.

Bugün biraz içedönük olabilir, yalnız vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Aslında iyi hissediyorsunuz, sadece biraz kendinizle ilgilenmeye ihtiyacınız var. Spiritüel çalışmalar, niyet ve dilekler için harika bir gün.

Haftanın ilk günü arkadaşlarınızla ya da sosyal gruplarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerle güzel dostlukların temeli atılabilir. Samimi tavırlarınızla insanları kolaylıkla etki altına alıyorsunuz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken kariyerinize ve iş gündeminize odaklanabilirsiniz. Sizi hayallerinize taşıyacak gelişmeler olabilir, yeni iş anlaşmaları yapabilir ya da teklifler alabilirsiniz. Bugünü iyi değerlendirin.

KOVA BURCU 29 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yurt dışı işlerle ilgili hayallerinize doğru bir adım atabilirsiniz. Beklemediğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir, sürpriz bir seyahat gündeme gelebilir. Enerjiniz ve motivasyonunuz yüksek.

Haftanın ilk gününde aile mirası, başkalarıyla ortak gelir kaynakları gibi parasal konularda rahat bir akışınız olabilir. Bazı belirsizlikler sona eriyor ve artık önünüzü görmeye başlıyorsunuz.

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