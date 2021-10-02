3 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 3 Ekim 2021 pazar günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 3 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 3 Ekim pazar günlük burç yorumları...



3 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 3 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Haftanın yorgunluğunu hissedebilirsiniz, baş ağrıları gibi ufak tefek sağlık sorunları çıkabilir. Biraz dinlenmenizde fayda var. Yaşadığınız ortamı düzenleyebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 3 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili güzel gelişmeler olabilir. İlişkiniz güçlenebilir, geleceğe daha iyimser bakabilirsiniz. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Ortak ilgi alanlarını paylaştığınız insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

Aile içi ilişkilerinizle ilgili rahat bir akış söz konusu, günü ailenizle geçirebilirsiniz. Daha ılımlı, barışçıl bir hava esebilir. Ev-emlak alım-satım konuları gündeminizdeyse güzel gelişmeler olabilir.

Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sağlıklı iletişim kurabileceğiniz bir gün, fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Eğitim ve seyahat süreçlerinde de rahat bir akış var.

Haftanın son gününü sosyal ortamlarda geçirebilirsiniz. Aynı zamanda maddi konular gündeminize geliyor. Önemli bir yatırım ya da harcama kararı için acele etmemenizde fayda var.

BAŞAK BURCU - 3 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geleceğe dönük planlarınız gündeme gelebilir. Ancak ay sonuna dek keskin kararlar almayın; fikirlerine değer verdiğiniz kişilerden danışmanlık almanız iyi olabilir.

Haftanın son gününde kendinizi biraz içedönük hissedebilir, hayata karamsar bakabilirsiniz. Akışta kalmaya çalışın, şartları zorlamayın. Yoga veya meditasyon gibi spiritüel pratikler size iyi gelebilir.

Haftanın son gününde sosyalleşebilir, arkadaş grubunuzla birlikte sosyal ortamlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girebilir, uzun vadeli dostlukların temeli atılabilir.

Kariyerinizle ilgili bazı konular aklınıza takılabilir ve odak noktanız haline gelebilir. İş yoğunluğunuz başlamadan biraz dinlenmeyi unutmayın. Gelecek hafta aksiyon alabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uluslararası işler ya da hukuksal süreçlerle ilgili olarak bazı çözüm yolları karşınıza çıkabilir. Bugün biraz gündemden uzaklaşıp kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz, uzun bir yürüyüş iyi gelecektir.

KOVA BURCU 3 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak yatırımlar ve parasal konularla ilgili bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Analitik bakış açınızı krizleri doğru yönetmek adına kullanabilirsiniz. İletişim süreçlerinde de rahat bir akış var.

Haftanın son gününde partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. İlişkinizle ilgili olarak güzel gelişmeler olabilir. Bağınızın güçlendiğini hissedebilirsiniz, kara bulutlar biraz dağılabilir.

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