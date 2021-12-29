30 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 30 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Aralık Çarşamba için günlük burç yorumları...

30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU- 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Mars ile Satürn arasında pozitif etkileşimin olduğu bir gün. Parasal konularda sizi uzun vadede rahatlatacak girişimlerde bulunabilirsiniz. Sorumluluk alarak harekete geçebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Ancak bu daha fazla sorumluluk almanızı gerektirecek, buna hazır olmalısınız. Yeni bir düzen kurabilir, ihtiyacınız olan güvenlik duygusuna kavuşabilirsiniz. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.



İKİZLER BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yöneticiniz Merkür ile Plüton kavuşuyor. Günlük programınız yoğun olabilir. Yaşam ya da iş alanınızı yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin, gerekli kontrollerinizi yaptırın.

YENGEÇ BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İlişkinizle ilgili bir dönüm noktasındasınız. Sezgilerinizi en çok kullanmanız gereken dönemdesiniz. Bir dönüşümle beraber yeni sorumluluklar almaya hazır olun. Artık bir düzen kurabilir, özlediğiniz huzura kavuşabilirsiniz.

ASLAN BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizle, ailenizle ilgili yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Bunlar ileride yeni bir düzen kurmanız için size destek olacak. Eğer taşınmayı düşünüyorsanız harekete geçmek için uygun zaman.

BAŞAK BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Plüton kavuşuyor. Kariyerinizde ya da eğitim hayatınızda size uzun vadede destek olacak bir sözleşmeye imza atabilir veya karar alabilirsiniz. Bir seyahat gündeminize gelebilir.

TERAZİ BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ekonomik durumunuzu düzeltecek bir karar alabilir, harekete geçebilirsiniz. Gelirinizi arttıracak yeni sorumluluklar almanız gerekebilir. Bir finans danışmanından destek almak size yardımcı olabilir.

AKREP BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Yöneticiniz Plüton ile Merkür kavuşumda. Hayatınızın iplerini elinize almanız, artık bırakmanız gerekeni bırakmanız ve ilerlemeniz için gökyüzü size destek veriyor.

YAY BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünlerde içinize dönmüş olabilirsiniz, yeni farkındalıklar kazanıyorsunuz. Yıl biterken hayatınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. İç sesinize güvenin ve cesur olun. Rüyalarınız da size yol gösterebilir.

OĞLAK BURCU - 29 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ilişkilerinize yeni bir gözle bakıp, dönüştürmeniz gereken konulara eğilebilirsiniz. Bazı gruplardan, dernek ya da kulüp gibi topluluklardan ayrılabilir ve kendi yolunuza bakabilirsiniz. Az ama öz dostluklar istiyorsunuz.

KOVA BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yıl biterken kariyerinize yatırım yapmak, geleceğe dair kararlar almak için uygun zamandasınız. Alacağınız bir karar, atacağınız bir imza ileriye dönük olarak sizi güçlendirebilir. Ancak yeni sorumluluklar almaya hazır olun.

BALIK BURCU - 30 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yüksek öğrenim ya da yurt dışı bağlantılı konular gündeminizde. Farklı bir alanda eğitim almak ya da işe başlamak için harekete geçebilir ve hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Yöneticiniz Neptün sizi destekliyor, hayallerinize çok yakınsınız.

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