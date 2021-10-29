30 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 30 Ekim 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Ekim cumartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün yöneticiniz Mars Akrep burcuna geçiş yapıyor. Aşkta daha tutkulu olacağınız, kararlarınızla ilgili daha net ve azimli hareket edeceğiniz bir süreç başlıyor. Günü partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz.

BOĞA BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenizle birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ev taşıma ya da emlak alım-satım gibi planlarınız varsa gelişmeler olabilir. Aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.

Eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa gelişmeler söz konusu olabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlık yaşayabilir, desteklenmediğinizi düşünebilirsiniz. Koşulları fazla zorlamamanızda fayda var.

Sizi yoran ve zorlayan insanlara sınır çizmek, kendi değerinizi bilmek konusunda yol alıyorsunuz. İç dünyanıza eğilebilir, spiritüel konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Farkındalıklarınız artıyor.

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kararlarınızı uygulamaya koymak konusunda isteğiniz yüksek. Ancak yöneticiniz Güneş ile Satürn arasındaki negatif etkileşim bugün bazı blokajlar yaratabilir.

BAŞAK BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Son günlerde yaşadığınız farkındalıklar yaşamınızda çok önemli eşiklerden geçmenizi sağlayabilir. Sizin için neyin doğru olduğunu daha iyi anlamış olabilirsiniz. Yeni kararlar alacaksınız.

Arkadaşlık ilişkilerinizde sınır koymak, alma-verme dengesini sağlamak gibi konularda zorlanabilirsiniz. İletişimde blokajlar oluşabilir. İnsanları kırmamak için kendinizden ödün vermeyin.

Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha tutkulu ve azimli hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Harekete geçme enerjiniz de yüksek olacak. Bugünkü odak noktanız ise kariyer hedefleriniz.

Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili blokajlar söz konusu olabilir. Bir seyahat planınız varsa ertelemeniz gerekebilir. Yüksek öğrenimle ilgiliyseniz otorite figürleriyle ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında olumsuz etkileşim var. Otorite figürleriyle iletişimde zorluklar, sürtüşmeler söz konusu olabilir. Sürüncemede kalan işler olabilir. Yapıcı yaklaşımınızla krizleri yönetebilirsiniz.

KOVA BURCU 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evlilik ya da ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Otorite figürleri ya da aile büyükleriyle iletişim sıkıntıları oluşabilir. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Günün bir kısmını kendinize ayırın.

Sezgilerinizin ve yaratıcılığınızın artacağı bir sürece giriyorsunuz. Aşkta daha tutkulu olabilir, kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Günlük hayatınızın akışını rahatlatacak pratik çözümler bulabilirsiniz.

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