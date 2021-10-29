30 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftasonunda sizleri neler bekliyor? Cumartesi günü burçlara neler getiriyor? 29 Ekim 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'den kaleminden. İşte tüm burçlar için 29 Ekim 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 30 Ekim 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 30 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 30 Ekim cumartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)
- Hangi ay, hangi burç?
- Ekim ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (25 Ekim - 31 Ekim 2021)
- 20 Ekim Koç Dolunayı Neler Getiriyor
30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Mars Akrep burcuna geçiş yapıyor. Aşkta daha tutkulu olacağınız, kararlarınızla ilgili daha net ve azimli hareket edeceğiniz bir süreç başlıyor. Günü partnerinizle birlikte geçirebilirsiniz.
BOĞA BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ailenizle birlikte güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ev taşıma ya da emlak alım-satım gibi planlarınız varsa gelişmeler olabilir. Aile büyükleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Yöneticiniz Venüs sizi destekliyor.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğitimle ilgili bir gündeminiz varsa gelişmeler söz konusu olabilir. Otorite figürleriyle anlaşmazlık yaşayabilir, desteklenmediğinizi düşünebilirsiniz. Koşulları fazla zorlamamanızda fayda var.
YENGEÇ BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizi yoran ve zorlayan insanlara sınır çizmek, kendi değerinizi bilmek konusunda yol alıyorsunuz. İç dünyanıza eğilebilir, spiritüel konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Farkındalıklarınız artıyor.
ASLAN BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Kararlarınızı uygulamaya koymak konusunda isteğiniz yüksek. Ancak yöneticiniz Güneş ile Satürn arasındaki negatif etkileşim bugün bazı blokajlar yaratabilir.
BAŞAK BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde yaşadığınız farkındalıklar yaşamınızda çok önemli eşiklerden geçmenizi sağlayabilir. Sizin için neyin doğru olduğunu daha iyi anlamış olabilirsiniz. Yeni kararlar alacaksınız.
TERAZİ BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlık ilişkilerinizde sınır koymak, alma-verme dengesini sağlamak gibi konularda zorlanabilirsiniz. İletişimde blokajlar oluşabilir. İnsanları kırmamak için kendinizden ödün vermeyin.
AKREP BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars sizin burcunuza geçiş yapıyor. Kendinizi daha tutkulu ve azimli hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Harekete geçme enerjiniz de yüksek olacak. Bugünkü odak noktanız ise kariyer hedefleriniz.
YAY BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili blokajlar söz konusu olabilir. Bir seyahat planınız varsa ertelemeniz gerekebilir. Yüksek öğrenimle ilgiliyseniz otorite figürleriyle ilgili zorluklar yaşayabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yöneticiniz Satürn ile Güneş arasında olumsuz etkileşim var. Otorite figürleriyle iletişimde zorluklar, sürtüşmeler söz konusu olabilir. Sürüncemede kalan işler olabilir. Yapıcı yaklaşımınızla krizleri yönetebilirsiniz.
KOVA BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evlilik ya da ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Otorite figürleri ya da aile büyükleriyle iletişim sıkıntıları oluşabilir. Anlaşılmadığınızı düşünebilirsiniz. Günün bir kısmını kendinize ayırın.
BALIK BURCU - 30 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sezgilerinizin ve yaratıcılığınızın artacağı bir sürece giriyorsunuz. Aşkta daha tutkulu olabilir, kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Günlük hayatınızın akışını rahatlatacak pratik çözümler bulabilirsiniz.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz makyajı önerileri