31 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 31 Ekim 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 31 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 31 Ekim pazar günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

31 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 31 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftanın ve ayın son gününü yarım kalan işlerinizi tamamlamak, yaşam alanınızı derleyip toparlamak için kullanabilirsiniz. Bu şekilde kafanızı da toplamış olacak ve yeni aya hazır olacaksınız.

BOĞA BURCU - 31 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Partnerinizle birlikte keyifli bir Pazar günü geçirebilirsiniz. Hobilerinizle ya da spor aktiviteleriyle ilgilenmek için de güzel bir gün. İlişkiniz yoksa her an yeni biriyle tanışabilir, tutkulu bir aşka adım atabilirsiniz.

Ev alım-satım ya da taşınma gibi planlarınız varsa bir sözleşme yapmak için ideal bir gün. Rahat bir akış söz konusu olabilir, şanslı olabilirsiniz. Ailenize de vakit ayırmayı unutmayın.

Yakın arkadaşlarınız, dostlarınız ya da kardeşlerinizle birlikte keyifli bir Pazar günü geçirebilirsiniz. Sevildiğinizi ve desteklendiğinizi derinden hissetmek size çok iyi gelebilir.

Gelirinizde artış, ek kazanç gibi konular gündeme gelebilir, şans sizden yana. Hatta şans oyunlarından bile para kazanabilirsiniz. Bugün karşılaştığınız fırsatları iyi değerlendirin.

BAŞAK BURCU - 31 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay bugün sizin burcunuzda seyahat etmeye başladı. Haftanın ve ayın son gününü kendinize yeni hedefler belirlemek, önümüzdeki sürece dair kararlar almak için değerlendirebilirsiniz.

Yaşamaya başladığınız farkındalıklar hayatınızda çok önemli eşiklerden geçmenizi sağlayabilir. Bu süreci kişisel gelişim konularıyla ilgilenerek değerlendirin. Daha sonra hayatınızla ilgili net kararlar verebileceksiniz.

Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir, sosyal ortamlarda vakit geçirerek haftanın son gününü değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise son dönemde yaşadıklarınızın muhasebesini yapmak isteyebilirsiniz.

Haftanın ve ayın son gününde kariyer hedeflerinizi gözden geçirebilir, önümüzdeki süreçle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Çok fazla dağılmamaya, tek bir konuya odaklanmaya çalışırsanız daha başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yurt dışı bağlantılı işler ya da bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir. Hayat size yeni sürprizler hazırlıyor olabilir. Yüksek öğrenimle ilgiliyseniz yine yurt dışıyla ilgili bazı kapılar açılabilir.

KOVA BURCU 31 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hukuksal konular, miras konuları ya da başkalarıyla ortak kazançlarınızla ilgili rahat bir akış başlayabilir. Yapıcı yaklaşımınızla krizleri yönetebilirsiniz. Yöneticiniz Uranüs sizi destekliyor.

Haftanın ve ayın bu son gününde ilişkinizi gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Son günlere kıyasla daha iyimsersiniz. İlişkiniz yoksa her an yeni biriyle tanışabilir, tutkulu bir aşka adım atabilirsiniz.

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