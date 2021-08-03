Aşk, kariyer, sağlık: 4 Ağustos'ta burçları neler bekliyor?

Aşk, kariyer, sağlık... 4 Ağustos 2021 Pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Ağustos günlük burç yorumlarını kaleme aldı.



4 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 4 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın arkadaşlarınız ya da akrabalarınız, kardeşlerinizle aranızda sürtüşmeler yaşanabilir. Bugün özellikle sakinliğinizi korumaya özen gösterin; sert çıkışlardan, aşırı tepkilerden uzak durmaya çalışın.

BOĞA BURCU - 4 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularla bağlantılı herhangi bir sözleşme ya da anlaşma yapmamanız gereken bir gün. Yatırım ya da satın alma konularında abartıya kaçabilirsiniz, bu da sonradan güvensizlik hissinizi tetikleyebilir.

Ay sizin burcunuzdaki transitinin son günündeyken yöneticiniz Merkür ile Uranüs arasında da zorlu açı var. Plan ve projelerinizle ilgili iyi düşünmeden son kararlarınızı vermeyin. Hiçbir konuda abartıya kaçmayın.

İçinizde birikenleri dışa vurma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu da fevri çıkışlar yapmanıza yol açabilir. Bugün kendinizle kalıp duygularınızı yazıya dökmek ya da meditasyon yapmak iyi bir fikir olabilir.

Arkadaşlarınızla birlikte sosyal ortamlarda zaman geçirebilirsiniz. Bugün abartılı tepkilerden ve fevri hareketlerden uzak durmaya özen gösterin. Bazı tartışmalar ve anlaşmazlıklar söz konusu olabilir.

BAŞAK BURCU - 4 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür ile Uranüs arasında zorlu açı var. Bugün kariyerinizle ilgili kararlar alırken ya da sözleşme yaparken iyi düşünmeniz gerekiyor. Bunların uzun vadeli sonuçlarını göz önüne alın.

Bir yurt dışı seyahati gündeme gelebilir veya yurt dışı bağlantılı bir iş fırsatı karşınıza çıkabilir. Ancak karar vermekte her zamankinden fazla zorlanabilirsiniz. Her şeyi mantık süzgecinden geçirin.

İsteklerinizi ve düşüncelerinizi ifade ederken aşırılıktan kaçınmaya, öfkenizi de iyi yönetmeye dikkat etmeniz gereken bir gün. Ayrıca miras, vergi, sigorta gibi konular gündeme gelebilir.

İkili ilişkileri zorlayıcı bir gökyüzü enerjisi var. Bu nedenle kelimelerinizi dikkatli seçerek konuşmanız önem taşıyor. Fevri hareketlerden ve abartılı tepkilerden uzak durmaya özen gösterin.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İş yerinizde ya da çalışma ortamınızda yapmak istediğiniz bazı değişiklikler olabilir. Bugünlerde sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gündeminizde aşk var, ancak yöneticiniz Uranüs bugün Merkür ile olumsuz etkileşimde. Bu enerji tartışmalara ve gerilime sebebiyet verebilir. Kendi fikirlerinizi savunurken ısrarcı olmamaya çalışın.

Aile içerisinde bazı sürtüşmeler çıkabilir. Abartılı tepkilerden ve ani çıkışlardan uzak durulması gerekiyor. Gereksiz tartışmalar gerilmenize neden olabilir. Sakinliğinizi korumaya özen gösterin.

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