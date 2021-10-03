4 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 4 Ekim 2021 pazartesi günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 4 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 4 Ekim pazartesi günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



4 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 4 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya yoğun bir iş gündemiyle başlayabilirsiniz. Sağlık konuları gündeminize gelebilir. Baş ağrıları ya da sindirim problemleri gibi ufak tefek sağlık sorunları çıkabilir. Yediklerinize dikkat edin.

BOĞA BURCU - 4 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkiler gündeminizde. İlişkinizin bugünlerde güçlendiğini hissedebilir, geleceğe daha iyimser bakabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ayrıca çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir.

Yöneticiniz Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Retronun etkilerini daha az hissedeceğiniz bugünü önemli kararlarınız için değerlendirebilirsiniz. Ev-emlak alım-satım konularında güzel gelişmeler olabilir.

Kardeşleriniz ya da yakın çevrenizdeki insanlarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Eğitim almayı düşündüğünüz bir konu varsa şanslı bir gündesiniz, karar alabilir, kayıt yaptırabilirsiniz.

Maddi konular gündeminize geliyor. Önemli bir yatırım ya da harcama kararı için acele etmemenizde fayda var. Ancak bütçenizi gözden geçirebilir, geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz.

BAŞAK BURCU - 4 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ediyor. Geleceğe dönük planlarınız gündemde olabilir. Dış görünümünüzde değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak ay sonuna dek keskin kararlar almayın.

Haftaya biraz içedönük hissederek başlayabilirsiniz. Önemli toplantıları ertelemenizde ve bugün biraz kendinizle kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde yapacağınız spiritüel çalışmalar size iyi gelebilir.

İş ortamınızdaki kişilerle bir etkinliğe katılabilir, sosyalleşebilir veya arkadaş grubunuzla birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. İletişimde oldukça rahat bir akış var, kendinizi güzel ifade edebilirsiniz.

Yöneticiniz Jüpiter’in Merkür ile pozitif etkileşimi haftanın ilk gününe damgasını vuruyor. Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde. Bir sözleşme ya da yapacağınız bir iş görüşmesi size şans getirebilir. Teklifleri değerlendirin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uluslararası işler ya da hukuksal süreçlerle ilgili olarak bazı çözüm yolları karşınıza çıkabilir. Bir yurt dışı seyahati sürpriz şekilde gündeminize gelebilir. Rahat bir akışta olduğunuz bugünü değerlendirin.

KOVA BURCU 4 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak yatırımlar ve parasal konularla ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bir anlaşma ya da sözleşme yapabilirsiniz. Borç-alacak konularında rahat bir akış olabilir. Olası krizleri rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Haftanın ilk gününde gündeminizde aşk var ve şanslı bir gündesiniz. Partnerinizle birlikte keyifli bir gün geçirebilirsiniz. İletişimde rahat bir akış var, kendinizi güzel ifade edebilirsiniz.

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