5 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftasonu astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Pazar günü burçlara neler getiriyor? 5 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 5 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Aralık pazar günlük burç yorumları...
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5 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş tutulması sonrasında halen aklınızda işleriniz, projeleriniz olsa da artık biraz dinlenmenizde fayda var. Aldığınız kararlar varsa bunları bir deftere yazabilir, aklınızdakilerin bir dökümünü yapabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşleriniz, parasal konular ve geleceğe dair beklentiler derken oldukça yoğun duygu ve deneyimlerin içinden geçtiniz. Bugün her şeyi bir kenara bırakıp doğaya çıkmak size iyi gelecek.
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İKİZLER BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş tutulması sonrası biraz geri çekilip, içinden geçtiğiniz ve sizi dönüşüme uğratan süreci değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ancak zihninizi boşaltmaya da ihtiyacınız var, dinlenmeyi unutmayın.
YENGEÇ BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygusal ve fiziksel anlamda biraz rahatlamanız gerekiyor. Sağlığınız her şeyden önce geliyor unutmayın. Partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa da kendinize güzel bir gün armağan edin.
ASLAN BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. İlişkinizde çözümlenememiş konular varsa akışa bırakın ve artık odağınızı kendinize çevirin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz.
BAŞAK BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününe ailenizle birlikte keyifli bir kahvaltıyla başlamak güzel bir fikir olabilir. Uzun sohbetler son günlerdeki gerginliğinize ilaç gibi gelebilir. Akşam saatlerini partnerinize ayırabilirsiniz.
TERAZİ BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününe başlarken yakın bir yere kısa bir gezi kaçamağı yapabilirsiniz. Şehir dışında sakin bir yerde doğayı dinlemek size ilaç gibi gelebilir. Akşam saatlerinde ailenizle bir araya gelebilirsiniz.
AKREP BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşler, parasal konular, gelecek planları derken oldukça yoğun bir gündemden geçtiniz. Akşam saatlerinde kafanızdaki her şeyi bir kenara bırakıp yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelmek size iyi gelecek.
YAY BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzda öğleden sonraya kadar kalıyor. Halen aklınızda işleriniz, projeleriniz olsa da artık biraz dinlenin. Aldığınız kararları, parlak fikirlerinizi bir deftere not edin. Yöneticiniz Jüpiter’den destek alıyorsunuz.
OĞLAK BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. İçinize kapandığınız günlerden sonra dışa dönmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz yükseliyor, aklınızda yeni projeler beliriyor. Artık ilerleme zamanı…
KOVA BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güneş tutulması sonrasında biraz içinize dönerek tüm bu süreci değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yalnız kalmaya ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Yeni farkındalıklarınızı bir deftere yazabilirsiniz.
BALIK BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftanın son gününde halen aklınızda işleriniz olsa da artık biraz dinlenmeniz lazım. Haftaya enerjik başlamak için kendinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz.
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