5 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 5 Aralık 2021 pazar günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 5 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 5 Aralık pazar günlük burç yorumları...

5 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Güneş tutulması sonrasında halen aklınızda işleriniz, projeleriniz olsa da artık biraz dinlenmenizde fayda var. Aldığınız kararlar varsa bunları bir deftere yazabilir, aklınızdakilerin bir dökümünü yapabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İşleriniz, parasal konular ve geleceğe dair beklentiler derken oldukça yoğun duygu ve deneyimlerin içinden geçtiniz. Bugün her şeyi bir kenara bırakıp doğaya çıkmak size iyi gelecek.

Güneş tutulması sonrası biraz geri çekilip, içinden geçtiğiniz ve sizi dönüşüme uğratan süreci değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ancak zihninizi boşaltmaya da ihtiyacınız var, dinlenmeyi unutmayın.

Duygusal ve fiziksel anlamda biraz rahatlamanız gerekiyor. Sağlığınız her şeyden önce geliyor unutmayın. Partnerinizle birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa da kendinize güzel bir gün armağan edin.

Haftanın son gününde biraz rahatlamaya ihtiyacınız var. İlişkinizde çözümlenememiş konular varsa akışa bırakın ve artık odağınızı kendinize çevirin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz.

BAŞAK BURCU - 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanın son gününe ailenizle birlikte keyifli bir kahvaltıyla başlamak güzel bir fikir olabilir. Uzun sohbetler son günlerdeki gerginliğinize ilaç gibi gelebilir. Akşam saatlerini partnerinize ayırabilirsiniz.

Haftanın son gününe başlarken yakın bir yere kısa bir gezi kaçamağı yapabilirsiniz. Şehir dışında sakin bir yerde doğayı dinlemek size ilaç gibi gelebilir. Akşam saatlerinde ailenizle bir araya gelebilirsiniz.

İşler, parasal konular, gelecek planları derken oldukça yoğun bir gündemden geçtiniz. Akşam saatlerinde kafanızdaki her şeyi bir kenara bırakıp yakın çevrenizdeki insanlarla bir araya gelmek size iyi gelecek.

Ay sizin burcunuzda öğleden sonraya kadar kalıyor. Halen aklınızda işleriniz, projeleriniz olsa da artık biraz dinlenin. Aldığınız kararları, parlak fikirlerinizi bir deftere not edin. Yöneticiniz Jüpiter’den destek alıyorsunuz.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Öğleden sonra Ay sizin burcunuza geçiş yapıyor. İçinize kapandığınız günlerden sonra dışa dönmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz yükseliyor, aklınızda yeni projeler beliriyor. Artık ilerleme zamanı…

KOVA BURCU 05 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güneş tutulması sonrasında biraz içinize dönerek tüm bu süreci değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yalnız kalmaya ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Yeni farkındalıklarınızı bir deftere yazabilirsiniz.

Haftanın son gününde halen aklınızda işleriniz olsa da artık biraz dinlenmeniz lazım. Haftaya enerjik başlamak için kendinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz.

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