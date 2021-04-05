Burcunuz bugün ne söylüyor? İşte 5 Nisan günlük burç yorumları

Elele astroloji sayfalarında günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz... Peki 5 Nisan pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden 5 Nisan 2021 pazartesi günü için günlük burç yorumları:



5 NİSAN 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde sorumluluklarla güne başlıyorsunuz. 09.30lardan 16.00ya kadar hırslı ama bir o kadar da yoğun duygular hissedebilirsiniz. Bazı işlerinizi tamamlamakta zorlanabilir ya da çok fazla işi aynı anda yaptığınız için hepsine odaklanamayabilirsiniz. 16.00dan sonra sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla olan iletişiminiz ön plana çıkacak.

BOĞA BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerine yoğun duygular ile başlayabilirsiniz. İşlerinizi hallederken az da olsa karamsarlık yaşamanız olası. 16.00dan sonra ise iş ortamı, kariyer veya aile büyükleri ile ilgili temalar gündeme gelecek.

İKİZLER BURCU - 5 NİSAN 2021

Güne finansal hesaplarla, sağlıkla ilgili uğraştığınız bir konu varsa belki de onunla başlamanız olası. Bazılarınız için biraz daha iç karartıcı olabilir, endişeler ve korkularınızın daha baskın olduğunu görebilirsiniz. 16.00dan sonra ferahlama gelecek ve sizi mutlu eden konulara odaklanmaya başlayacaksınız.

YENGEÇ BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde ilişkiler, ortaklaşa hareket etme gündeminiz yoğun. Başka kişilerin endişeleri sizi de sıkıştırabilir veya ilişkilerde yolunda gitmeyen mevzular daha çok gözünüzde büyüyebilir. 16.00dan sonra finansal koşullarınıza odaklanmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde iş ortamında sizi zorlayan, sıkıştıran konular olabilir. Sorumluluklarınızın bilincinde hareket edeceksiniz ancak bu size biraz iç karartıcı gelebilir. 16.00dan sonra ise ilişkiler ve beraber hareket etmenin keyfi çok daha önemli hale gelecek.

BAŞAK BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde kendinizi ve yaptıklarınızı ciddiye alacaksınız. Keyifle yapmanız gereken bazı işlerin sorumluluk dozu sizi sıkıştırabilir. 16.00dan sonra ise halletmeniz gereken rutin işlere odaklanıyorsunuz.

TERAZİ BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde ev, aile, aile büyüklerine dair sorumluluklar bir yandan aklınızı karıştırabilir. 16.00dan sonra ise hobilerinize, varsa çocuklarınızla olan ilişkinize odaklanacaksınız.

AKREP BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde düşünceleriniz, sözleriniz çok güçlü. Kelimelerinizi iyi seçip kendinizi ifade edebilirsiniz. Biraz takıntılı davranmanız olası. 16.00dan sonra evin içindeki ilişkileri ve ortamı güzelleştirmek sizin için daha önemli olacak.

YAY BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde finansal koşullarınızla ilgili bir gündem olabilir, daha dikkatli ve ciddi bir çalışma temposunda olabilirsiniz. Öğleden sonra sosyal medya, iletişim, kendinizi ifade etme, doğru kelimeleri seçme önemli olacak.

OĞLAK BURCU - 4 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde kendinize, ilişkilerinize, yapmak istediklerinize odaklanıyorsunuz. Çok daha güçlü ve sağlam adımlar atabilirsiniz. Bir yandan karamsarlıklarınız olabilir. 16.00dan sonra gündeminiz kazancınız ve finansal koşullar olacak.

KOVA BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde biraz daha kendi içinize dönecek, feneri kalbinize yakacaksınız.Değişim istediğiniz konulara odaklanabilirsiniz. 16.00dan sonra enerjiniz yerine gelecek ve kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız.

BALIK BURCU - 5 NİSAN 2021

Sabah saatlerinde gelecek hedefleriniz, yapmak istedikleriniz konusunda kendi üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Sosyal çevrenizde sizi sıkıştıran bir durum olabilir. 16.00daon sonra biraz daha kendi içinize dönmek ve yapmak istediklerinize odaklanmak isteyeceksiniz.

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