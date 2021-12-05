6 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Aralık 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Aralık pazartesi günlük burç yorumları...

6 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Mars ile Plüton arasında gerçekleşecek pozitif etkileşimle birlikte, sizi kariyerinizde güçlendirecek ve ileriye taşıyacak bazı adımlar atabilirsiniz.

BOĞA BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuksal süreçler ya da eğitim konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi geleceğe taşıyacak ve güçlendirecek yeni atılımlar yapabilirsiniz.

Haftaya borç, kredi, başkalarıyla ortak kazançlar gibi mali konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Atacağınız doğru adımlarla kendinizi ileriye dönük güvence altına alabilirsiniz.

Haftaya başlarken ilişkinizle ilgili konular gündeminizde olacak. İlişkiyi dönüştürecek, güçlendirecek ve ileriye taşıyacak önemli adımlar atabilirsiniz. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni birisi girebilir.

Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günlük rutininizi ve iş akışınızı yeniden düzenlemek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Stresli bir süreçten geçiyorsanız sağlığınıza özen gösterin.

BAŞAK BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün atacağınız cesur bir adım hayatınıza yeni ve mutlu bir ilişkiyi davet edebilir ya da var olan ilişkinizi ileriye taşıyarak güçlendirebilir. Karşı taraftan beklemek yerine bu adımı siz atın.

Haftaya başlarken ev-emlak alım satım ya da taşınma konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bir süredir planladığınız bir adımı atabilirsiniz ve bu uzun vadede yaşamınızı dönüştürecek bir süreci başlatabilir.

Bugün yöneticiniz Plüton ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Yapacağınız bir sözleşme ile sizi uzun vadede güçlendirecek bir sürece adım atabilirsiniz. Ayrıca bir seyahat planı gündeminize gelebilir.

Parasal durumunuzu iyileştirecek bazı adımlar atabilirsiniz. Mevcut koşulları değerlendirdikten sonra bir plan dahilinde harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bugünün gökyüzü enerjileri olumlu, değerlendirin.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda hareket ediyor. Gelecek planlarınıza ve yeni projelerinize start vermeniz için gökyüzünde oldukça destekleyici enerjiler var, değerlendirin.

KOVA BURCU 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya başlarken biraz kendinizle kalmaya ve geçirdiğiniz zorlu süreci değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinizi manevi olarak destekleyebileceğiniz spiritüel çalışmalar yapmanızda fayda var.

Bugün sosyal çevrenizde bir hareketlenme olabilir. İş ortamınızda ya da arkadaşlarınızla katılacağınız bir etkinlikte yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yöneticiniz Neptün de sizi destekliyor.

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