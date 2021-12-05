6 Aralık 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...
Haftanın ilk günü astrolojik açıdan sizi neler bekliyor? Pazartesi günü burçlara neler getiriyor? 6 Aralık 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden. İşte tüm burçlar için 6 Aralık 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Astroloji, koronavirüs pandemisinin ardından daha çok merak edilen bir alan. Günlük, haftalık, aylık burç yorumları artık daha da yakından takip ediliyor. Peki, 6 Aralık 2021 pazartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Aralık günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Aralık pazartesi günlük burç yorumları...
- Aralık ayı aylık burç yorumları
- Haftalık burç yorumları (6 Aralık - 12 Aralık 2021)
- En sadık burçlar hangileri?
- 4 Aralık Yay burcunda Güneş Tutulması! Etkileri ne olacak
6 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Burcunuzun üzerine tıklayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz...
KOÇ BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Mars ile Plüton arasında gerçekleşecek pozitif etkileşimle birlikte, sizi kariyerinizde güçlendirecek ve ileriye taşıyacak bazı adımlar atabilirsiniz.
BOĞA BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yurt dışı bağlantılı işleriniz, hukuksal süreçler ya da eğitim konularında güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi geleceğe taşıyacak ve güçlendirecek yeni atılımlar yapabilirsiniz.
- Hande Kazanova 2021'in İkinci Yarısını Yorumladı: Hangi Burcu Neler Bekliyor?
- Dinçer Güner yorumladı: Astroloji 2021'in ikinci yarısı için neler söylüyor?
- Filiz Özkol 2021'in ikinci yarısında burçları değerlendirdi: Gerçek aşk burçlarımızın uyumunda gizli
İKİZLER BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya borç, kredi, başkalarıyla ortak kazançlar gibi mali konulara odaklanarak başlıyorsunuz. Atacağınız doğru adımlarla kendinizi ileriye dönük güvence altına alabilirsiniz.
YENGEÇ BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken ilişkinizle ilgili konular gündeminizde olacak. İlişkiyi dönüştürecek, güçlendirecek ve ileriye taşıyacak önemli adımlar atabilirsiniz. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni birisi girebilir.
ASLAN BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken yoğun bir iş gündeminiz olabilir. Günlük rutininizi ve iş akışınızı yeniden düzenlemek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Stresli bir süreçten geçiyorsanız sağlığınıza özen gösterin.
BAŞAK BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün atacağınız cesur bir adım hayatınıza yeni ve mutlu bir ilişkiyi davet edebilir ya da var olan ilişkinizi ileriye taşıyarak güçlendirebilir. Karşı taraftan beklemek yerine bu adımı siz atın.
TERAZİ BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken ev-emlak alım satım ya da taşınma konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bir süredir planladığınız bir adımı atabilirsiniz ve bu uzun vadede yaşamınızı dönüştürecek bir süreci başlatabilir.
AKREP BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yöneticiniz Plüton ile Mars arasında olumlu etkileşim var. Yapacağınız bir sözleşme ile sizi uzun vadede güçlendirecek bir sürece adım atabilirsiniz. Ayrıca bir seyahat planı gündeminize gelebilir.
YAY BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal durumunuzu iyileştirecek bazı adımlar atabilirsiniz. Mevcut koşulları değerlendirdikten sonra bir plan dahilinde harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bugünün gökyüzü enerjileri olumlu, değerlendirin.
OĞLAK BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken Ay sizin burcunuzda hareket ediyor. Gelecek planlarınıza ve yeni projelerinize start vermeniz için gökyüzünde oldukça destekleyici enerjiler var, değerlendirin.
KOVA BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Haftaya başlarken biraz kendinizle kalmaya ve geçirdiğiniz zorlu süreci değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kendinizi manevi olarak destekleyebileceğiniz spiritüel çalışmalar yapmanızda fayda var.
BALIK BURCU - 06 ARALIK 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sosyal çevrenizde bir hareketlenme olabilir. İş ortamınızda ya da arkadaşlarınızla katılacağınız bir etkinlikte yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yöneticiniz Neptün de sizi destekliyor.
Astrolog Sibel Süslü'yü takip etmek için: instagram.com/sibellsuslu/
Elele astroloji sayfalarında ayrıca günlük, haftalık, aylık burç yorumlarını, burç uyumunu, burç özelliklerini, yükselen burç hesaplama modülü ve tarot falı bakmayı; Çin astrolojisini bulabilirsiniz...
İLGİLİ İÇERİKLER
- Burçlar arası uyum tablosu
- Yükselen burç hesaplama
- Çin astrolojisi
- Tarot falı bakma
- Bebek burçları
- Alçalan Burç Nedir? Alçalan Burç Hesaplama
- Rüya tabirleri sözlüğü
- Günlük, haftalık, aylık burç yorumları, burç özellikleri için tıklayın
- Hande Kazanova’dan 2021 astroloji yorumu! 2021'de neler yaşanacak?
- Doğum haritası nasıl çıkartılır?
- Hangi burç nasıl göz makyajı yapmalı? Burçlara göre göz