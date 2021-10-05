6 Ekim 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 6 Ekim 2021 çarşamba günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Ekim günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Ekim çarşamba günlük burç yorumları... (Bu yazının ardından Terazi Burcunda Merkür Retrosu: Yükselen burçları nasıl etkileyecek? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)



6 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 6 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Bugün gerçekleşecek olan Yeniay’ın etkilerini ilişkinizle ilgili alacaksınız. Karşı tarafı anlamaya çalışmanız, ani tepkiler ve tartışmalardan uzak durmanız önem taşıyor. İlişkiniz yoksa hayatınıza yeni bir aşk girebilir.

BOĞA BURCU - 6 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yeniay sağlık evinizde gerçekleşiyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Yoğun iş gündeminizde fazla stres yüklenmemeye dikkat edin. İlişkilerinizle ilgili olarak ise fevri davranmamanız önem taşıyor.

Yeniay aşk evinizde gerçekleşiyor. Partnerinizin ihtiyaçlarını anlamaya çalışmanız ve ilişkide dengeyi korumanız önem taşıyor. Öfkeyle ani tepkiler göstermekten ve gereksiz tartışmalardan uzak durun.

Yeniay aile içi konuları, ev-emlak alım-satım işlerinizi gündeme getirebilir. Bu konularda risk almamanız önem taşıyor. Ev içi tartışmalar doğabilir. İlişkilerde ise alınganlıkla tepki vermemeye, sakin kalmaya özen gösterin.

Bugünkü Yeniay yakın çevrenizle veya kardeşlerinizle ilgili konuları etkiliyor. Gereksiz tartışmalar gerilim doğurabilir, sakinliğinizi koruyun, fevri olmayın. Kısa bir seyahat gündeminize gelebilir.

BAŞAK BURCU - 6 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay para evinizde gerçekleşiyor. Yatırım kararları ya da önemli harcamalar için bir süre bekleyin, risk almayın. Hızlı kararlar vermeyin. Harekete geçmek istiyorsanız bir uzmana danışmanızda fayda var.

Bugün sizin burcunuzda Yeniay gerçekleşiyor. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Ancak önemli kararlar almayın, riske girmeyin. Şimdilik planlarınızı yazılı hale getirebilir, niyet koyabilirsiniz.

Yeniay size yeni farkındalıkların kapısını açabilir. Bilinçaltınız aktif olacağı için rüyalarınıza dikkat edin. Spiritüel çalışmalar yapmaya zaman ayırırsanız Yeniay’ın etkilerden faydalanacaksınız.

Bugün arkadaşlık evinizde Yeniay gerçekleşiyor. Arkadaşlık ilişkilerinizin etkilenebileceği bu süreçte iletişim dilinize dikkat etmeniz önem taşıyor. Ani tepkiler vermekten, kendi doğrularınızda ısrar etmekten kaçının.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kariyer evinizde Yeniay gerçekleşiyor, iş hayatınızda sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Sakin kalın, büyük resmi görün, önemli kararlar almayın. İş değiştirmek ya da yeni bir işe başlamak için uygun bir zaman değil.

KOVA BURCU 6 EKİM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugünkü Yeniay sizin için yurt dışı bağlantılı işleri veya seyahatleri gündeme getirebilir. Ticaret, eğitim ya da iş anlaşmaları gibi konularda risk almayın. Hukuksal süreçlerde beklemede kalın. İlişkilerde de sakin kalmak önemli.

Yeniay ortak yatırımlar, eşinizin maddi durumu, miras gibi konularda olumsuz gelişmeler gündeme getirebilir, krizleri yönetebilmek için soğukkanlı olmanız önem taşıyor. İlişkilerde ise ani tepkiler vermemeye dikkat edin.

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