6 Kasım 2021 günlük burç yorumları! Koç, boğa, akrep ve tüm burçlar...

Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... 6 Kasım 2021 cumartesi günü hangi burcu neler bekliyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 6 Kasım günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 6 Kasım cumartesi günlük burç yorumları...

6 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

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KOÇ BURCU - 6 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hafta sonuna başlarken biraz ortamınızdan uzaklaşmak, bir seyahat planı yapmak isteyebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa görüşmeler yapmak, bağlantılar kurmak için ideal bir gün.

BOĞA BURCU - 6 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konularda, başkalarıyla ortak kaynaklarınızla ilgili bir gündeminiz oluşabilir. Yöneticiniz Venüs’ün Merkür’le olumlu açısı, alacağınız bazı kararlar ya da atacağınız imzalar sonucu para akışı vadediyor.

Yöneticiniz Merkür’ün Venüs’le olumlu etkileşimi bugün aşk ve sosyalleşme konularında güzel enerjiler yaratıyor. Partnerinizle keyifli vakit geçirebilir, son günlerin gerginliğini biraz üstünüzden atabilirsiniz.

Bugün evinizle ilgilenmek, yapılacak işler listenizi hafifletmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız ortamda düzenlemeler yapabilirsiniz. Ayrıca zamanı gelen sağlık kontrolleriniz için randevu almanızda fayda var.

Hafta sonuna başlarken odak noktanızda ilişkiniz var. Bugün gökyüzündeki destekleyici enerjiden yararlanıp partnerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. İlişkiniz yoksa sosyal ortamlarda birisiyle tanışmanız mümkün.

BAŞAK BURCU - 6 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yöneticiniz Merkür bugün Venüs’le olumlu etkileşimde. Ev alım-satım ya da taşınma gibi planlarınız varsa şanslı bir gündesiniz. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirebilir, size maddi yararı olacak kararlar alabilirsiniz.

Yakın çevrenizle birlikte sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Yöneticiniz Venüs’ün Merkür’le olumlu etkileşimi kendinizi daha rahat ifade etmenizi ve bulunduğunuz ortamlardan keyif almanızı sağlayacak.

Merkür bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Günün etkilerini ise para evinizden alıyorsunuz. Mali konularda alacağınız kararlar size bazı fırsatlar getirebilir. Hırsla hareket etmeyin, karar alırken sezgilerinizi kullanın.

Ay bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. Geleceğe dönük kararlarınız, hedefleriniz ve hayalleriniz için önemli bir eşiktesiniz. Bu eşikten adım atarken hırs, şüphe, intikam gibi negatif duygulara kapılmamanız gerekiyor.

OĞLAK BURCU 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Farkındalıklarınızın yükseldiği günlerdesiniz. Birçok konuda aydınlanmalar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunu biraz kendinizle kalarak ve kişisel gelişiminize odaklanarak geçirmenizi öneririm.

KOVA BURCU 6 KASIM 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün arkadaşlık evinizden güzel etkiler alıyorsunuz. Dışarı çıkın, sosyalleşin, günün tadını çıkarın. Gireceğiniz ortamlarda yeni insanlarla tanışabilir, keyifli sohbetler yapabilirsiniz.

Bugün kariyerinizi ilgilendiren bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Sosyal ortamlarda yeni tanışacağınız kişilerle fikir alışverişi yapabilir ve yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinizi şanslı hissediyorsunuz.

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