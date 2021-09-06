Aşk, kariyer, sağlık: 7 Eylül'de burçları neler bekliyor?
7 Eylül 2021 günlük burç yorumları Astrolog Sibel Süslü'nün kaleminden... Burcunuzun günlük hareketlerini, sizleri neler beklediğini, aşk, sağlık, iş, kariyer geçişlerini merak mı ediyorsunuz? İşte tüm burçlar için 7 Eylül 2021 günlük burç yorumları ve tüm detayları...
Aşk, kariyer, sağlık, yeni ay, dolunay, retrolar, tutulmalar... Günlük burç yorumunuz ne diyor? 7 Eylül 2021 salı günü için burcunuz neler söylüyor? Astrolog Sibel Süslü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için 7 Eylül günlük burç yorumlarını kaleme aldı. İşte 7 Eylül salı günlük burç yorumları...
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7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yoğun bir iş gündemiyle haftaya devam ediyorsunuz. Rutin işleriniz ve sorumluluklarınızla ilgilenirken sağlığınızı ihmal etmeyin. Bugünlerde gerekli kontrollerinizi ve tahlillerinizi yaptırmanızda fayda var.
BOĞA BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İkili ilişkiler ve aşk gündeme geliyor. Bugünün destekleyici gökyüzü enerjisiyle aşkta yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni farkındalıklarla yolunuza daha güçlü olarak devam edebilirsiniz.
İKİZLER BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ev taşıma ya da alım-satım gibi planlarınız varsa bugün adım atmak için güzel bir gün. Uzun süredir gündeminizde olan ailevi konularla ilgili sorunlar çözülüp rahat bir akış başlayabilir.
YENGEÇ BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın arkadaşlarınız ya da kardeşlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bir seyahat planı yapabilirsiniz. Bir eğitime başlamayı düşünüyorsanız adım atmak için uygun bir gündesiniz.
ASLAN BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularla ilgili bir gündeminiz olabilir. Yöneticiniz Güneş’in Uranüs’le yaptığı olumlu açı sizi destekliyor; beklemediğiniz bir yerden para gelebilir, maddi konularda rahat bir akışa kavuşabilirsiniz.
BAŞAK BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ay sizin burcunuzdaki seyahatine devam ederken hedefleriniz, plan ve projelerinizle ilgileniyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili yeni bir başlangıç yapmak, adımlar atmak için motivasyonunuz yüksek.
TERAZİ BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz içedönük hissedebilir ve kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. Kendinizi yeniden şarj etmek için dış dünyanın gündeminden uzaklaşmak iyi gelebilir. Bu esnada spiritüel çalışmalar yapabilirsiniz.
AKREP BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunduğunuz sosyal ortamlarda konumunuz güçlenebilir, dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yöneticiniz Plüton’un desteği altındasınız. İlerisi için size fayda sağlayacak yeni bağlantılar kurabilirsiniz.
YAY BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz, beklemediğiniz fırsatlar ya da yeni iş olasılıkları karşınıza çıkabilir. Rakiplerinizi geride bırakabilirsiniz.
OĞLAK BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hukuksal konular, eğitim konuları ya da yurt dışıyla bağlantılı işler gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgili beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir yurt dışı seyahati söz konusu olabilir.
KOVA BURCU -7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hukuksal, finansal konular, miras konuları gündeme gelebilir. Yöneticiniz Uranüs’ün Güneş’le yaptığı olumlu açının desteğini alıyorsunuz. Beklenmedik olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.
BALIK BURCU - 7 EYLÜL 2021 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evliliğiniz ya da ilişkinizle ilgili olarak kafanızın karışık olabileceği bir gün. Hayal kırıklığı hissedebilirsiniz. Geleceğe dönük belirsiz konularla ilgili beklentilerinizi yeniden gözden geçirin.
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